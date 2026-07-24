La nueva planta de tratamiento de basura orgánica de Dos Torres ya está lista para su apertura

Todo está ya a punto para la entrada en servicio de la nueva planta de residuos que la empresa de la Diputación de Córdoba Epremasa tiene en Dos Torres, en el valle de Los Pedroches. Actualmente, las instalaciones compactan los residuos de la comarca para enviarlos posteriormente al complejo ambiental de Montalbán, donde se realiza el tratamiento y la valoración en caso de que sea posible.

Ese modelo cambiará una vez que estén operativos los nuevos equipos instalados en Dos Torres, que han requerido una inversión de unos cuatro millones de euros en los últimos años, según ha detallado el presidente de Epremasa, Andrés Lorite. Aunque aún no hay fecha oficial para su inauguración, su apertura es inminente y puede producirse en los próximos días.

Toda la fracción orgánica de la provincia, a Dos Torres

En Dos Torres se tratará toda la basura orgánica doméstica de la provincia, algo que hasta ahora se hace en Montalbán. Para ello ha sido necesario un paso previo: la instalación, obligatoria por ley, del quinto contenedor (el marrón), donde ya solo se puede depositar materia orgánica sin mezclar con otros residuos como el cartón, los plásticos o los envases, que van a contenedores diferentes.

Con la selección previa de la basura en los hogares, en la planta de Dos Torres se podrá elaborar compost, un fertilizante orgánico que puede emplearse en el campo para cumplir así con las normas sobre la economía circular.

El tratamiento de la fracción orgánica requiere de la colaboración de los ciudadanos para realizar la selección previa en los hogares. Por ello, además de la instalación del quinto contenedor, Epremasa también está llevando a cambo campañas de concienciación e información para animar a los consumidores a realizar una separación adecuada de la basura. Si los residuos llegan contaminados a la planta de Dos Torres, el procedimiento para elaborar compost se complica o puede ser inviable.

El quinto contenedor

Lorite ha recordado que con la apertura de las nuevas instalaciones de Dos Torres aquí "irán todos los residuos orgánicos del quinto contenedor de la provincia para ser transformados en compost. Esos residuos van a volver al campo, los vamos a devolver a la naturaleza".

Por su parte Manuel Torres, consejero delegado de Epremasa y alcalde de Dos Torres, ha asegurado que con la apertura de la planta en este municipio "se va a hacer compostaje, todo ese material que allí habitaba se va a evitar y una parte irá a Montalbán y otra parte se tratará allí".