La Junta de Andalucía invierte 175.000 euros en mejorar la carretera A-435 entre Espiel y Torrecampo

La Junta de Andalucía está ejecutando obras de fresado y reposición del firme en la carretera A-435 (Espiel-Torrecampo), concretamente entre los puntos kilométricos 23,700 y 25,300, en el término municipal de Pedroche, con una inversión de 175.330,50 euros, según informa la propia Junta en una nota de prensa.

Los trabajos, que se desarrollan desde el 23 de julio y cuya finalización está prevista para el próximo 28 de julio, se enmarcan dentro de las actuaciones de mantenimiento y mejora del contrato de conservación de carreteras que la Junta de Andalucía desarrolla de forma continua para garantizar unas infraestructuras viarias seguras, cómodas y eficientes.

La intervención consiste en el fresado y reposición de la capa de firme deteriorada, retirando completamente el pavimento dañado para evitar que las patologías existentes se reproduzcan en la nueva capa. Esta actuación permitirá corregir deformaciones como las roderas y eliminar roturas conocidas como "piel de cocodrilo", devolviendo al firme unas condiciones óptimas de adherencia, comodidad y seguridad para los usuarios de la vía.

“La actuación responde al avanzado estado de deterioro que presentaba este tramo de la carretera, por lo que su ejecución contribuirá de forma directa a incrementar la seguridad vial, mejorar las condiciones de circulación y prolongar la vida útil de la infraestructura”, ha destacado la delegada de Fomento, Carmen Granados.

Compromiso con la conservación de la red viaria

La Junta recuerdda que la conservación de carreteras "constituye una de las herramientas más eficaces para garantizar la seguridad de los usuarios y reducir el riesgo de accidentes, así como favorecer desplazamientos más cómodos y eficientes para vecinos y trabajadores".

En este sentido, la Junta de Andalucía añade que "mantiene una apuesta decidida por la conservación preventiva de las carreteras autonómicas, conscientes de que una red viaria bien mantenida resulta esencial para el desarrollo económico y social de los municipios del interior".

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La mejora de la A-435 tiene además una "especial relevancia" para la comarca de Los Pedroches, señala la Junta de Andalucía, al tratarse de una vía fundamental para la movilidad diaria de los ciudadanos y para la conexión entre municipios del norte de la provincia de Córdoba.