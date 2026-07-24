Fiestas de Santa Ana
Gran ambiente en el inicio de los encierros de reses bravas de El Viso: «Diversión y respeto deben ir de la mano»
El alcalde, Juan Díaz, llama a disfrutar de las fiestas con responsabilidad tras una primera jornada con nueve vacas, emoción y ningún percance
Las vacas bravas ya corren por las calles de El Viso. Han comenzado los encierros taurinos con motivo de la Feria y Fiestas en honor de la Abuela Santa Ana. Una tradición, declarada fiesta de interés turístico de Andalucía, que atrae a numerosos vecinos y visitantes.
Hasta el martes medio centenar de reses participarán en estos encierros, incluyendo la suelta de cada día a las 12.00 horas y la prevista para mañana sábado por la tarde a las 20.00 horas.
Las nueves vacas que hoy viernes se han corrido, de la ganadería de Mateo y Rodrigo, de la provincia de Ciudad Real, han dado mucho juego desde el principio y han reunido a un nutrido grupo de corredores que han mostrado su valentía ante estas enérgicas reses que propiciaron algún que otro sobresalto, pero ningún percance.
Poco después de las 12.00 horas era cuando se lanzaban los cohetes que anunciaban que se abrían los toriles y por tanto comenzaba el encierro. Enseguida las carreras, la adrenalina y la emoción por las calles del recorrido Toriles, El Cristo, Riscalejos y Ramón y Cajal, a lo largo de unos 600 metros, para desembocar en la plaza de toros, instalada junto al Ayuntamiento. No había que perder de vista la ubicación de las vacas bravas que se giraban y corrían en distintos sentidos.
Y para evitar la cornamenta los saltos a la ventana más cercana o localizar el burladero más próximo para poderse meter.
Las vacas se soltaban en turnos de tres y completaban media hora en la calle para volver luego a toriles con la ayuda de aficionados y miembros de la peña taurina local El Corchaito.
A lo largo del recorrido hay muchas casas, que se protegen con burladeros y barreras de hierro, chapa o madera y desde donde muchas personas contemplan el paso delante de sus viviendas de las vacas. También hay bares en el recorrido protegidos con el vallado que instala el Ayuntamiento también en los cruces de calles. Y para dar sombra los toldos que se sitúan y las rosetas de ganchillo realizadas por vecinos en unos talleres que impulsó hace cuatro años el Ayuntamiento. También hay banderitas de ganchillo y mantones en distintas calles.
El operativo de seguridad es importante con Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil y se acompaña con un destacado dispositivo sanitario con ambulancias y con el centro de salud de la localidad equipado con quirófano por si fuera necesario.
El alcalde: “Ha de evitarse toda circunstancia que suponga maltrato y sufrimiento a los animales”
El alcalde, Juan Díaz, ha emitido un bando que se puede leer en las calles del recorrido donde señala que “ha de evitarse toda circunstancia que suponga maltrato y sufrimiento a los animales”. Prohíbe la participación en los encierros de los menores de 16 años y recuerda que hay un seguro de responsabilidad civil para espectadores y terceros “pero quienes participen voluntariamente en los encierros conocen y aceptan el riesgo, por lo que no les cubre dicho seguro”. Finalmente, pone de relieve que “hay que confirmar con nuestro comportamiento que la diversión, la alegría, el esparcimiento y el ocio de estos días conviven con el respeto, la educación y las buenas maneras”.
Las fiestas de El Viso se prolongan hasta el martes teniendo prevista para este domingo la misa y procesión de la Abuela Santa Ana desde su ermita y hasta la parroquia.
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