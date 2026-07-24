El entorno del Centro Cívico de Blas Infante en Cabra estrena una imagen renovada tras una inversión de 45.000 euros

El entorno del Centro Cívico de la Urbanización Blas Infante presenta una imagen completamente renovada tras las obras de mejora ejecutadas por el Ayuntamiento de Cabra, una actuación que ha supuesto una inversión de 45.000 euros y que ha permitido transformar este espacio público para hacerlo más accesible, funcional y adecuado para el uso diario de los vecinos.

El alcalde, Fernando Priego, acompañado por el presidente de la Asociación de Vecinos de la Urbanización Blas Infante, Manuel Zafra, ha visitado el resultado de unos trabajos que han incluido la remodelación integral del jardín existente, la sustitución del antiguo pavimento por adoquín de hormigón color albero y la mejora de los itinerarios peatonales, facilitando así el acceso al recinto y la movilidad de los usuarios.

Actuaciones de mejora

La intervención también ha permitido eliminar el talud de hormigón situado en uno de los laterales del recinto, renovar diversos elementos del vallado perimetral y acondicionar las zonas verdes, con el objetivo de ofrecer un entorno más cuidado, seguro e integrado en el barrio.

Además, se ha instalado nuevo mobiliario urbano con bancos y papeleras, se han adecuado los alcorques, se ha renovado el cerramiento mediante rollizos de madera y se han llevado a cabo diferentes actuaciones de albañilería para completar la mejora del espacio.

Durante la visita, Priego destacó que esta actuación refleja "el compromiso del Ayuntamiento con la mejora continua de los espacios públicos de todos los barrios de Cabra", al considerar que este tipo de inversiones repercuten directamente en la calidad de vida de la ciudadanía.

El regidor señaló que las actuaciones responden al diálogo permanente que mantiene el Consistorio con las asociaciones vecinales, agradeciendo la colaboración de la Asociación de Vecinos de la Urbanización Blas Infante y de su presidente, Manuel Zafra, por trasladar las necesidades del barrio y contribuir a establecer las prioridades de actuación.

Asimismo, subrayó el esfuerzo inversor que viene realizando el Ayuntamiento para modernizar y recuperar espacios públicos en distintos puntos de la ciudad, dentro de una estrategia orientada a crear una Cabra más accesible, sostenible y pensada para las personas.

Finalmente, Fernando Priego expresó su deseo de que este entorno renovado se consolide como un punto de encuentro para los vecinos de la Urbanización Blas Infante, favoreciendo la convivencia y el desarrollo de actividades sociales, al tiempo que reiteró la voluntad municipal de seguir impulsando nuevas actuaciones de mejora en los equipamientos y zonas verdes de la ciudad.