La Diputación de Córdoba inyectará 15 de los 20 millones previstos del superávit a Epremasa y el resto de empresas públicas

Las corporaciones locales (como el resto de administraciones públicas) casi nunca cumplen sus presupuestos al 100%. Las más de las veces, les sobra dinero de un año para otro, aunque en algunas ocasiones puede haber déficit, sobre todo cuanto mayor es la administración. Ocurre, por ejemplo, cuando estas instituciones se dejan sin ejecutar determinadas partidas, que se transforman en remanentes de tesorería al año siguiente; o cuando se gasta menos de lo que se ingresa, lo que da lugar al superávit.

En esa situación está la Diputación de Córdoba, que ya tiene un acuerdo para gastar los remanentes, que irán sobre todo a los municipios engordando el Plan Diputación Invierte aprobado esta semana en el Pleno. Quedaba por definir el uso del superávit, que estaba pendiente de algunas disposiciones que debía establecer el Gobierno central. La Diputación ya tiene un plan para gastar ese dinero, que podría rondar los 20 millones de euros.

El presidente de la institución, Salvador Fuentes, ha apuntado este viernes que una parte de ese dinero también se dedicará a los municipios mediante un plan de inversiones financieramente sostenibles. Serán unos cinco millones de euros lo que se destinará a estos fines, de nuevo a través del plan Diputación Invierte.

El reparto de 15 millones de euros

El resto, unos 15 millones de euros, irá a parar a las empresas públicas de la Diputación, sobre todo a Epremasa, la sociedad que se encarga de la gestión de los residuos urbanos en toda la provincia excepto la capital. "Tendremos que ver las cuantías y los proyectos, pero prioritariamente" esos fondos irán a parar a Epremasa, "para seguir avanzando en la sostenibilidad", en palabras de Fuentes. En concreto, el presidente de la Diputación ha asegurado que la cifra que podría revertir en la empresa ambiental estaría entre los ocho y los diez millones de euros.

A esa cantidad se suman otros 4,9 millones que ya se han aprobado con cargo a los remanentes de tesorería, y que se liberarán en el próximo consejo de administración de Epremasa. Esa cantidad irá destinada a la compra de maquinaria pesada para la planta de tratamiento de residuos de Montalbán. En total, Epremasa podría ser la beneficiaria de unos 15 millones de euros de inversión directa cuando termine el ejercicio.

El resto del superávit se dedicará a otras compañías públicas como Emproacsa y también para el Consorcio de Bomberos, según ha explicado Fuentes.