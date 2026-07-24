Detectan circulación del virus del Nilo en la localidad cordobesa de Bujalance, aunque el casco urbano queda fuera del área de alerta

La vigilancia sanitaria ha detectado circulación del virus del Nilo occidental en Bujalance, aunque por el momento no se ha declarado el municipio como área en alerta. La razón es que los mosquitos positivos fueron capturados en puntos situados a más de 1,5 kilómetros del casco urbano, según ha informado la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía.

La detección se ha producido dentro del Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental, que analiza de forma periódica la presencia del virus en mosquitos, aves, équidos y personas.

La Junta ha precisado que en Bujalance se ha confirmado circulación viral en una de las trampas de vigilancia, pero la distancia respecto a las zonas habitadas ha evitado, por ahora, la declaración de área en alerta. La misma situación se ha registrado en Benacazón, en la provincia de Sevilla.

Sin casos humanos confirmados en Córdoba

Hasta el momento, no se han comunicado casos humanos de fiebre del Nilo occidental en la provincia de Córdoba. En Andalucía se han diagnosticado cuatro casos leves durante esta temporada, localizados en Palomares del Río, Villamanrique de la Condesa y La Puebla del Río, todos ellos municipios sevillanos.

Los dos últimos casos corresponden a dos mujeres residentes en La Puebla del Río, que comenzaron a presentar síntomas los días 19 y 20 de julio. Ambos diagnósticos fueron confirmados mediante PCR el jueves 23 de julio en el Hospital Universitario Virgen del Rocío.

La Consejería ha prorrogado hasta el 17 de agosto la situación de alerta en La Puebla del Río. También ha declarado un área en alerta en Salobreña, en Granada, después de detectar circulación del virus en una trampa de mosquitos.

Actualmente, doce municipios andaluces se encuentran en situación de alerta, aunque Bujalance no forma parte de este listado debido a la ubicación alejada de los puntos positivos.

Más de 3.200 análisis en trampas de mosquitos

Desde el inicio del periodo de mayor presencia de mosquitos, la Junta ha realizado 3.216 determinaciones en 206 trampas distribuidas por Andalucía. Los análisis han dado resultados positivos en municipios de Almería, Granada, Jaén, Córdoba y Sevilla.

En el caso de la provincia cordobesa, la vigilancia también cuenta con la colaboración de la Diputación de Córdoba y de la unidad de investigación Enzoem de la Universidad de Córdoba, especializada en zoonosis y enfermedades emergentes.