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Del 8 al 12 de septiembre

Una creación digital de vivos colores protagoniza el cartel de la Feria del Valle de Lucena 2026

El artista riojano José Ángel Ligero Martínez es el autor del cartel ganador del certamen convocado por el Ayuntamiento de Lucena

La concejal delegada de Fiestas, Tradiciones y Costumbres de Lucena, Araceli Rodríguez, junto al cartel anunciador de la Feria del Valle.

La concejal delegada de Fiestas, Tradiciones y Costumbres de Lucena, Araceli Rodríguez, junto al cartel anunciador de la Feria del Valle. / Manuel González

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Manuel González

Manuel González

Lucena

Una creación digital, con especial protagonismo de colores vistosos y vivos, ha sido elegida cartel para la próxima Feria del Valle de Lucena, a celebrar entre los días 8 y 12 de septiembre.

Una mujer, silueteada, representando a una gitana, justo delante de la fachada principal del ayuntamiento y la torre del reloj del edificio consistorial, componen este diseño, firmado por el autor José Ángel Ligero Martínez, del municipio riojano de Alfaro.

A este certamen, convocado por la delegación de Fiestas del Consistorio, y premiado con 1.000 euros, han concurrido 17 trabajos.

El cartel se completa con elementos florales y la presencia de fuegos artificiales.

Un autor con múltiples reconocimientos

El ganador de este concurso acumula multitud de premios en convocatorias nacionales de cartelería, sumando más de 250 reconocimientos y firmando obras que ilustran fiestas patronales, carnavales, acontecimientos culturales y festejos taurinos en numerosos municipios de toda España.

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Entre sus composiciones más afamadas resaltan carteles elaborados para fiestas radicadas en comunidades autónomas como Andalucía, País Vasco, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Extremadura o Baleares.

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