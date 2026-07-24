Una creación digital de vivos colores protagoniza el cartel de la Feria del Valle de Lucena 2026

Una creación digital, con especial protagonismo de colores vistosos y vivos, ha sido elegida cartel para la próxima Feria del Valle de Lucena, a celebrar entre los días 8 y 12 de septiembre.

Una mujer, silueteada, representando a una gitana, justo delante de la fachada principal del ayuntamiento y la torre del reloj del edificio consistorial, componen este diseño, firmado por el autor José Ángel Ligero Martínez, del municipio riojano de Alfaro.

A este certamen, convocado por la delegación de Fiestas del Consistorio, y premiado con 1.000 euros, han concurrido 17 trabajos.

El cartel se completa con elementos florales y la presencia de fuegos artificiales.

Un autor con múltiples reconocimientos

El ganador de este concurso acumula multitud de premios en convocatorias nacionales de cartelería, sumando más de 250 reconocimientos y firmando obras que ilustran fiestas patronales, carnavales, acontecimientos culturales y festejos taurinos en numerosos municipios de toda España.

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Entre sus composiciones más afamadas resaltan carteles elaborados para fiestas radicadas en comunidades autónomas como Andalucía, País Vasco, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Extremadura o Baleares.