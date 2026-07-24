La CHG agilizará los permisos para que los 54 municipios de Córdoba afectados por las borrascas ejecuten las obras de reparación

Los ayuntamientos afectados por el tren de borrascas contarán con apoyo técnico para evitar que los plazos administrativos frenen las obras de reparación y prevención. La Subdelegación del Gobierno en Córdoba y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) han convocado una reunión de coordinación con los municipios beneficiarios de las ayudas aprobadas tras los temporales.

En total, 54 municipios de la provincia de Córdoba fueron incluidos en los anexos del real decreto que regula estas subvenciones. Parte de las actuaciones planteadas no se limita a reparar los daños ocasionados por las borrascas, sino que busca prevenir futuras inundaciones y mejorar la seguridad de las localidades.

“Los ayuntamientos están preocupados por los plazos y por el tiempo disponible para redactar, tramitar y ejecutar los proyectos”, ha señalado en la reunión la representante del Gobierno, quien aseguró que la Confederación está “totalmente al tanto” y acompañará a los municipios durante todo el proceso.

Permisos para actuar junto a los cauces

La presidenta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha expliado que cualquier actuación situada dentro del dominio público hidráulico, que comprende una franja de 100 metros junto a los cauces, necesita autorización del organismo de cuenca. Por este motivo, la reunión contará también con técnicos de la Confederación y responsables de la Comisaría de Aguas, la unidad encargada de tramitar estas autorizaciones.

“Somos conscientes de que los plazos de ejecución son muy ajustados. Queremos adelantarnos, hablar con los ayuntamientos y conseguir que las solicitudes vengan lo más dirigidas posible”, ha afirmado la presidenta de la CHG.

La Confederación deberá analizar cada proyecto, comprobar su viabilidad y autorizarlo antes del inicio de los trabajos. La responsable del organismo recordó, además, que el decreto afecta a municipios de toda la cuenca del Guadalquivir, de la que aproximadamente el 90% se encuentra en Andalucía, lo que supondrá una carga administrativa elevada.

La CHG celebrará nuevas reuniones con los ayuntamientos cuando sea necesario y promoverá encuentros técnicos entre los equipos municipales y los responsables del organismo de cuenca.

Obras de emergencia en cauces, presas y canales

Junto a las subvenciones destinadas a los municipios, el real decreto aprobado tras las borrascas habilitó un crédito extraordinario de 61 millones de euros para que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir acometa obras de emergencia en toda la cuenca.

Estas intervenciones se centran principalmente en la rehabilitación y mejora de cauces dañados, con el objetivo de que se encuentren en buenas condiciones antes de la llegada del otoño y de posibles nuevos episodios de lluvias intensas.

Noticias relacionadas

También se están desarrollando actuaciones en presas, canales de riego de titularidad estatal y caminos dependientes de la Confederación.