El Ayuntamiento de Baena impulsa la declaración de la laguna de la Quinta como Reserva Natural Concertada

El Ayuntamiento de Baena llevará al próximo Pleno municipal la aprobación del Plan de Conservación y Gestión de la laguna de la Quinta, documento imprescindible para solicitar a la Junta de Andalucía su declaración como Reserva Natural Concertada, una figura de protección ambiental que permitirá reforzar la conservación de este espacio natural y poner en valor uno de los humedales más importantes del municipio.

Así lo han anunciado este jueves la delegada de Medio Ambiente, Cristina Vidal, y la alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, durante una comparecencia celebrada junto a este enclave, incluido en el Inventario Andaluz de Humedales y considerado una reserva ecológica de gran importancia por la riqueza de su biodiversidad.

Cristina Vidal ha explicado que el equipo de gobierno trabaja en este proyecto desde el inicio del mandato, en 2023. Tras el inicio del expediente por parte de la Delegación Territorial de la Junta de Andalucía en 2025, la administración autonómica requirió la elaboración de un Plan de Conservación y Gestión, documento que ya ha sido redactado y que será sometido a la aprobación del Pleno municipal antes de continuar su tramitación.

La delegada de Medio Ambiente, Cristina Vidal, y la alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, durante su visita a la laguna de la Quinta. / Juan Carlos Roldán

La responsable municipal ha señalado que este plan establece las directrices para garantizar la conservación del humedal, regulando aspectos como el mantenimiento de la cubeta de la laguna, la prevención de su colmatación, la conservación del hábitat y la protección de la vegetación lacustre, además de poner de manifiesto los elevados valores ambientales, paisajísticos y faunísticos del enclave.

Este año, destaca una importante colonia de flamencos

En este sentido, ha destacado que la Laguna de la Quinta constituye "un espacio privilegiado para la reproducción e invernada de aves protegidas". Entre estas aves sobresale la presencia este año de una importante colonia de flamencos, además de especies de especial interés como la malvasía cabeciblanca, la avoceta y la cigüeñuela, todas ellas con un elevado grado de protección.

Vidal ha subrayado igualmente la intención del Ayuntamiento de incorporar este humedal a la oferta turística de Baena dentro de una estrategia basada en el turismo de naturaleza y el ecoturismo. La propuesta contempla integrar la laguna de la Quinta en un itinerario conjunto con otros espacios naturales del entorno, como las lagunas del Rincón del Muerto y Casasola, además de recursos patrimoniales como Torreparedones y la Cueva del Yeso.

La delegada ha recordado que el Consistorio ya ha comenzado a desarrollar actividades de sensibilización ambiental dirigidas tanto a escolares como a la población en general, con el objetivo de dar a conocer un espacio natural que, según ha reconocido, sigue siendo poco conocido incluso entre los propios vecinos de Baena.

Por su parte, la alcaldesa, María Jesús Serrano, ha agradecido el trabajo desarrollado por la Delegación de Medio Ambiente para impulsar un expediente que, según ha señalado, permitirá proteger este espacio natural para las generaciones presentes y futuras.

La regidora también ha querido reconocer la colaboración de los propietarios de los terrenos donde se ubica la laguna, agradeciendo la disposición mostrada para facilitar la tramitación de esta figura de protección y contribuir a la conservación de este valioso patrimonio natural.

Serrano ha defendido que la protección ambiental debe ir acompañada de una estrategia de desarrollo sostenible capaz de generar nuevas oportunidades económicas para el municipio. En este sentido, ha destacado que la Laguna de la Quinta formará parte de la oferta turística que el Ayuntamiento está impulsando en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, financiado con fondos europeos Next Generation, junto a otros recursos como Torreparedones y la Cueva del Yeso.

Dentro de este plan, la alcaldesa ha recordado que el Ayuntamiento modificó la ubicación inicialmente prevista para los miradores ornitológicos con el fin de situarlos directamente junto a las lagunas, donde realmente cumplen su función de observación de la fauna. Gracias a esta reordenación se ha rehabilitado el mirador de la laguna de la Quinta y se ha construido uno nuevo en la Laguna del Rincón del Muerto, con una inversión de 85.000 euros.

Destino especializado en turismo ornitológico

El nuevo equipamiento incorpora una plataforma elevada y un telescopio de observación que facilitarán el avistamiento de aves y contribuirán a consolidar la comarca como un destino especializado en turismo ornitológico.

La alcaldesa ha destacado que este tipo de turismo responde a un perfil de visitante interesado en la naturaleza, respetuoso con el entorno y con capacidad para generar actividad económica en el territorio sin comprometer la conservación de los espacios naturales.

"Cuanta más visibilidad tenga Baena y cuantos más recursos de calidad pongamos en valor, mayores oportunidades tendremos para atraer visitantes y diversificar nuestra economía de una forma sostenible", ha afirmado Serrano, quien ha insistido en que la protección del patrimonio natural constituye una prioridad para el equipo de gobierno.

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Con la aprobación del Plan de Conservación y Gestión, el Ayuntamiento dará un paso decisivo para que la Junta de Andalucía pueda declarar oficialmente la laguna de la Quinta como Reserva Natural Concertada, reforzando así la protección de uno de los humedales de mayor valor ecológico del término municipal y consolidando a Baena como un referente del turismo de naturaleza en el interior de Andalucía.