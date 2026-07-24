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Historia y tradiciones

Aguilar de la Frontera revive su pasado medieval con la 26ª Noche de la Media Luna

El Cerro del Castillo acoge entre este viernes y el sábado tres recorridos teatralizados, mientras las cofradías recaudarán fondos para reparar los tejados de las parroquias

Voluntarios en la sala honda.

Voluntarios en la sala honda. / G. ALBORNOZ

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Gema Albornoz

Gema Albornoz

Aguilar de la Frontera

La historia regresa este fin de semana a las calles de Aguilar de la Frontera para transportar al público hasta la segunda mitad del siglo XV. La localidad cordobesa celebra la 26ª Noche de la Media Luna, una de las actividades culturales más representativas de su programación estival.

La cita tiene lugar entre este viernes y el sábado, con un total de tres funciones que comenzarán a partir de las 22.00 horas. A través de un recorrido teatralizado, vecinos y visitantes podrán adentrarse en un nuevo episodio del pasado medieval de Aguilar de la Frontera.

La representación permitirá conocer a personajes históricos como Alonso de Aguilar, Elvira de Herrera, Catalina Pacheco, el conde de Cabra y el obispo de Córdoba, entre otros protagonistas que desempeñaron un papel relevante en la historia de la localidad.

Teatro, patrimonio y participación ciudadana

La Noche de la Media Luna combina teatro, interpretación histórica, patrimonio y participación vecinal. El recorrido se desarrollará en un escenario especialmente ligado a los orígenes de Aguilar: el Cerro del Castillo y su entorno.

Este espacio se convertirá durante dos noches en un gran escenario al aire libre, donde los asistentes podrán acercarse de forma amena y accesible a los acontecimientos, conflictos y personajes que marcaron la segunda mitad del siglo XV.

La implicación de actores, colectivos y vecinos vuelve a ser uno de los elementos fundamentales de una actividad que ha logrado consolidarse durante más de dos décadas como una referencia cultural en la Campiña Sur cordobesa.

La vertiente solidaria también tendrá un protagonismo especial durante esta vigesimosexta edición. Las cofradías de Aguilar de la Frontera instalarán diferentes puestos para recaudar fondos destinados a la reparación de los tejados de las parroquias de la localidad.

La taberna del Fraile.

La taberna del Fraile. / GEMA ALBORNOZ

Entre estas iniciativas se encontrará La Taberna del Fraile, un espacio que permitirá colaborar con la conservación de los templos mientras se disfruta del ambiente creado alrededor de las representaciones.

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La propuesta cuenta con la participación del tejido cofrade aguilarense, que suma así su esfuerzo a una celebración en la que confluyen cultura, historia, patrimonio y solidaridad.

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