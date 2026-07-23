Dos Torres se convierte en el tablero más grande del mundo en una nueva edición de su Gran Juego de la Oca

El municipio de Dos Torres se prepara ya para convertirse en el tablero de juego más grande del mundo en la decimotercera edición del Gran Juego de la Oca de Los Pedroches, actividad que cuenta con el respaldo de la Delegación de Igualdad, Cooperación, Consumo y Participación de la Diputación de Córdoba y que “se ha convertido en una de las actividades participativas más singulares de la provincia”.

Así se ha expresado la responsable del Área, Auxiliadora Moreno, quien ha señalado que “se trata de un proyecto que ha sabido crecer sin perder su esencia y demostrando desde hace una década que la implicación de administraciones y tejido asociativo puede convertir una idea original en un acontecimiento capaz de movilizar a cientos de personas”.

“El Gran Juego de la Oca de Los Pedroches es mucho más que una actividad lúdica, es un ejemplo de cómo la participación ciudadana genera convivencia, cooperación y sentimiento de pertenencia reuniendo a personas de distintas edades y procedencias en torno a un juego tradicional que, además, pone en valor el patrimonio cultural de Dos Torres”, ha destacado Moreno.

La delegada de Participación, que ha agradecido el trabajo que realiza la Asociación Cultural El Gran Juego de la Oca, ha valorado los datos de las últimas ediciones, “datos que reflejan la excelente acogida de esta propuesta con decenas de equipos, centenares de participantes llegados de distintos puntos de España y un amplio dispositivo de voluntarios que garantiza el desarrollo de las pruebas. Este año son 68 equipos de nueve participantes cada uno”.

Por su parte, el alcalde de Dos Torres, Manuel Torres, ha reiterado que “casi 1.000 personas participan en la actividad, entre voluntarios y jugadores, por lo que estamos muy agradecidos al tejido asociativo como ideólogos de esta actividad que aprovecha nuestro patrimonio y nuestra gastronomía y genera desarrollo económico”.

“Habrá una prueba para poner en valor la comarca de Los Pedroches"

Torres ha recordado que el Juego de la Oca de Dos Torres “tiene cárcel, puentes, pozos y todo lo que tiene el tablero normal pero siendo el más grande del mundo con 2,5 kilómetros de recorrido”.

Finalmente, el presidente de la Asociación, Dionisio Cuenca, ha explicado algunas de las novedades de esta edición. Así, ha adelantado que “habrá una prueba para poner en valor la comarca de Los Pedroches, en concreto basada en la Huevolimpiada de Villaralto, y se va a publicar un mapa interactiva para mejorar la experiencia de participantes y visitantes y poder acceder más fácilmente a las 12 zonas del tablero”.

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El viernes, 31 de julio, tendrá lugar a las 21.00 hora la gala inaugural y se desvelarán los “mansos” de los equipos, personas encargadas de llevar los tiempos. Además, tendrá lugar la prueba inicial y habrá un concierto de Gamberrock. El sábado, 1 de agosto, el tablero se abrirá desde las 20.00 horas hasta las 03.00 horas aproximadamente. Los grupos participantes jugarán simultáneamente en los 2,5 kilómetros de recorrido.