El radar de la Cuesta del Espino en la A-4 a su paso por Córdoba vuelve a situarse entre los 30 que más multan de España

Un informe de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) vuelve a situar el radar instalado en la A-4, en el entorno del kilómetro 417,5 y en sentido Córdoba, entre los 50 radares que más sanciones tramitan en todo el país.

El dato confirma la información que Diario CÓRDOBA ya ofreció a primeros de julio sobre este dispositivo, ubicado en uno de los tramos más conocidos y transitados de la autovía Madrid-Cádiz a su paso por la provincia. Según la clasificación de AEA, el radar cordobés ocupa el puesto 27 del ranking nacional, con una media cercana a las 60 infracciones diarias.

Una señal advierte de un control de velocidad por radar. / CÓRDOBA

Valencia lidera el ranking de radares con más multas

El radar que más denuncias formuló en España durante 2025 se encuentra en la A-7, en el kilómetro 326 de Valencia, con un total de 90.766 sanciones. La cifra lo coloca con claridad en el primer puesto de la clasificación nacional elaborada por AEA.

En segunda posición aparece el radar instalado en el kilómetro 7 de la CV-905, en Alicante, con 72.557 denuncias. El tercer puesto corresponde al cinemómetro de la A-15, en el kilómetro 127 de Navarra, que alcanzó las 67.445 multas.

El cuarto radar con mayor actividad fue el situado en la TF-2, en Santa Cruz de Tenerife, con 49.641 denuncias, mientras que la quinta posición la ocupa el dispositivo de la A-7 en Málaga, en el kilómetro 968, con 45.050 sanciones.

Entre los diez primeros también figuran otro radar de la A-7 en Málaga, con 42.088 denuncias; el de la M-40 de Madrid, con 43.500; el de la A-381 en Cádiz, con 36.925; el de la A-4 en Ciudad Real, con 32.041; y un segundo dispositivo de la M-40 madrileña, con 31.175 multas.

Los 50 radares acumularon más de 1,3 millones de denuncias

El estudio de AEA señala que los 50 radares con mayor actividad sancionadora concentraron 1.342.285 denuncias durante 2025, pese a representar solo una pequeña parte de los más de 1.000 dispositivos desplegados en las carreteras españolas.

La organización también calcula que los radares de la DGT generaron una recaudación récord de 246,8 millones de euros, un 14% más que el año anterior. Las sanciones por exceso de velocidad representan ya el 41,5% de los ingresos obtenidos por multas de tráfico, sin contar las impuestas en Cataluña y el País Vasco.

AEA cuestiona que muchos de los radares con más denuncias estén ubicados en autopistas y autovías, mientras que buena parte de los accidentes con víctimas se producen en carreteras secundarias. Su presidente, Mario Arnaldo, considera que la DGT debería revisar su política de control de velocidad para reforzar su función preventiva.