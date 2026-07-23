Puente Genil proyecta un presupuesto de 35,3 millones para reforzar la dependencia y los servicios públicos

El alcalde, Sergio Velasco, ha presentado las líneas generales del borrador de los presupuestos municipales de 2026, que alcanzará los 35,3 millones de euros, un 1,91% más que las cuentas de 2025.

Según ha explicado el regidor, el proyecto presupuestario tiene como prioridad consolidar la ayuda a la dependencia, los servicios prestados por Egemasa, el transporte urbano, la piscina cubierta y las subvenciones destinadas a entidades sociales, deportivas y empresariales del municipio.

Velasco ha defendido que las cuentas se plantean en un contexto en el que Puente Genil mantiene, según el coeficiente de esfuerzo fiscal elaborado por el Ministerio de Hacienda, una de las menores presiones fiscales entre los grandes municipios de la provincia de Córdoba.

El Gobierno local prevé llevar el borrador a un Pleno extraordinario antes de la Feria Real. El alcalde ha señalado que desde junio se han celebrado varias reuniones con los grupos municipales para aclarar las partidas e incorporar propuestas.

Durante su comparecencia, Velasco criticó la participación del grupo socialista en esas reuniones y le reprochó su falta de aportaciones. En cambio, destacó la actitud “proactiva” de Izquierda Unida y su constancia a la hora de presentar propuestas, aunque desde una posición exigente.

Más de ocho millones para la ayuda a la dependencia

Uno de los principales incrementos se concentra en el servicio de ayuda a domicilio. La partida pasará de 6.546.927 euros en 2025 a 8.289.051,14 euros en 2026, lo que supone un aumento de alrededor de 1,7 millones de euros, un 26,61% más.

El alcalde ha vinculado directamente esta subida con el pago de los salarios de las más de 300 auxiliares de ayuda a domicilio de Sodepo, que atienden a cerca de 1.000 personas dependientes en Puente Genil.

“Es obligatoria la aprobación del presupuesto para cubrir los salarios” de estas trabajadoras y garantizar la atención a los usuarios, ha señalado Velasco.

También aumentará la transferencia corriente de la Junta de Andalucía en materia de Servicios Sociales. La previsión pasa de 6.046.335,89 euros a 9.535.782,77 euros, un incremento del 57,71%.

Según el Gobierno municipal, este crecimiento se debe al aumento de las horas de atención domiciliaria y a la recuperación de certificaciones correspondientes a 2025 que no fueron liquidadas durante el pasado ejercicio.

Egemasa, autobús urbano y piscina cubierta

El presupuesto de Egemasa crecerá un 10,16%, desde los 6.175.000 euros hasta los 6.802.080 euros. Esta aportación está destinada a sostener los servicios municipales que presta la empresa pública.

Velasco ha advertido de que la prórroga de las cuentas anteriores dificultaría el mantenimiento de determinados servicios y ayudas. Entre ellos ha citado la subvención a la empresa concesionaria de la piscina cubierta, que aumentará un 9,68% hasta alcanzar los 118.000 euros.

También se prevé una subida del 26,58% en la aportación al autobús urbano, debido al aumento de rutas hacia zonas como El Palomar, Ribera Alta, Urbanización San Luis, Cañada de la Plata, Huertos Familiares y el Polígono Huerto del Francés.

El alcalde ha asegurado que el objetivo es compensar parte del desequilibrio económico de la empresa concesionaria y mantener la conexión entre el casco urbano, las aldeas y distintas áreas residenciales e industriales.

Las cuentas incluyen igualmente las subvenciones nominativas destinadas a entidades como Disgenil, la Asociación de Comercio, Asojem y la Universidad de Córdoba, además de clubes deportivos y colectivos sociales.

Ingresos del Estado, tasa de basura y Patrica

La participación de Puente Genil en los ingresos del Estado aumentará un 8,12%, al pasar de 9.223.608,68 euros a 9.972.439,68 euros.

La previsión de ingresos por la tasa de recogida de residuos asciende a 2.139.596,07 euros, un 7,28% más que en 2025. Velasco ha atribuido esta subida a la actualización de la tasa derivada de la normativa estatal.

La aportación procedente de la Patrica, el fondo autonómico de participación en los tributos de la Junta de Andalucía, crecerá un 1,8% y llegará a 1.757.887,17 euros.

El borrador elimina, además, los ingresos previstos por la venta de patrimonio municipal. El Gobierno local argumenta que los intentos de enajenación de fincas e inmuebles realizados durante 2025 y 2026 no han prosperado al no recibirse ofertas ajustadas a los valores de tasación.

Menos subvenciones deportivas y más gasto en mantenimiento

El proyecto mantiene una aportación de 50.000 euros para el convenio con el Centro Territorial Universitario de la Universidad de Córdoba. Según el Ayuntamiento, la inversión municipal en formación universitaria durante el actual mandato alcanza ya los 150.000 euros.

La cuota destinada a la Mancomunidad Campiña Sur subirá un 6,48%, hasta los 196.258,80 euros, e incluirá el nuevo servicio de vigilancia de caminos rurales.

La aportación al Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios aumentará un 2,5%, hasta alcanzar los 747.616,72 euros.

El Ayuntamiento mantendrá en 190.000 euros la subvención al Centro Comercial Abierto. Esta cantidad se destina, entre otras actuaciones, a la iluminación navideña y a más de 65.000 euros en bonos para incentivar las compras en el comercio local.

En cambio, las subvenciones nominativas en materia deportiva se reducirán de forma general un 20%. Velasco ha justificado este ajuste por la necesidad de destinar más recursos a la dependencia y a los servicios básicos prestados por Egemasa.

Las partidas para el mantenimiento de vías públicas y caminos rurales crecerán un 21,33%, desde los 225.000 hasta los 273.000 euros. La conservación de edificios se reducirá un 8%, aunque el Gobierno municipal sostiene que esta bajada se compensará con las inversiones ya ejecutadas o en marcha en instalaciones públicas.

Entre las actuaciones citadas se encuentran las reformas en las cubiertas del Ayuntamiento y de la antigua Residencia Municipal, los vestuarios de la piscina del polideportivo, el colegio Agustín Rodríguez, la Plaza de Abastos y el colegio Castillo Anzur.

Más gasto eléctrico pese al ahorro energético

El mantenimiento de maquinaria e instalaciones técnicas, como ascensores, alumbrado, extintores y alarmas, aumentará un 13%, hasta los 64.000 euros.

La partida para señalización de vías públicas crecerá un 21,74%, desde los 23.000 hasta los 28.000 euros.

También subirá la previsión de gasto en electricidad para el alumbrado y los edificios municipales. Pasará de 940.000 euros a 1,1 millones de euros, un 17,02% más.

El alcalde ha reconocido que el coste medio anual de la energía ha sido incluso superior, aunque confía en que la renovación del alumbrado con tecnología LED y la puesta en marcha de instalaciones de energías renovables permitan contener el consumo.

El borrador contempla igualmente aumentos en los gastos de telefonía y comunicaciones postales, mientras que las partidas de publicidad y propaganda de las distintas áreas municipales se reducirán un 7%.

Además, se reservan 250.000 euros para estudios y trabajos técnicos y 22.349,53 euros para el servicio de asistencia técnica relacionado con el planeamiento urbanístico.

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La aprobación definitiva dependerá ahora de la negociación y del respaldo de los grupos municipales en el próximo Pleno.