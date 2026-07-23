Priego presenta una Feria Real con Lérica, Mojinos Escozíos y un gran homenaje a las sevillanas

Variada, participativa, segura, para todas las edades y en la que tienen cabida todos los gustos y las nuevas propuestas. Así ha definido el concejal delegado de Festejos del Consistorio prieguense, Antonio Navas, la Feria Real de 2026, que se celebrará del 31 de agosto al 5 de septiembre, y cuyo cartel anunciador es obra del diseñador gráfico murciano Rubén Lucas García, ganador del concurso convocado al efecto.

En relación a las actividades previas al ciclo ferial, Navas hacía alusión a la visita que la Corporación municipal realizará los días 25 y 26 de agosto a las residencias de mayores de la localidad, destacando por otra parte la celebración de los tradicionales torneos de tenis, petanca y fútbol sala.

Juan Ramón Valdivia, alcalde de Priego, presenta la Feria Real 2026. / R. COBO

Programación

En cuanto a la programación, arrancará el lunes 31 de agosto a las 20.30 horas con el desfile de gigantes y cabezudos, estando prevista la llegada de la comitiva al Recinto Ferial a las 22.00 horas inaugurándose el alumbrado extraordinario y las actuaciones de la Caseta Municipal, en la que están anunciados Sole Siles y Planeta Ochenta, mientras que el Dúo Alcalá lo hará en la caseta de baile “La Alegría”.

El martes 1 de septiembre, Día del Niño, la programación girará en torno a los más pequeños, que disfrutarán de un precio especial en las atracciones, ofreciéndose una merienda gratuita y un espectáculo en la caseta municipal, que en horario nocturno acogerá los conciertos de Antonio Romero y Mesalla, mientras que Pedro Santiago actuará en la caseta de La Alegría.

El miércoles 2 de septiembre, para favorecer la participación de personas con trastornos en el espectro autista, de siete a nueve de la noche, las atracciones de feria no tendrán ruido. En lo que respecta a la programación de la caseta municipal están previstas las actuaciones de Con más Flow, un tributo de reggaetón y el concierto de No me pises que llevo chanclas, mientras que en la caseta de baile La Alegría, actuará el grupo Musical Abril.

Día del Flamenco

El jueves 3 de septiembre, día festivo en Priego, se ha programado el denominado Día del Flamenco, que como señalaba el edil, tendrá una programación especial que se anunciará más adelante, y en la que destaca el concierto Mujeres por Sevillanas, en el que actuarán conjuntamente Las Carlotas, Las Soles y María de la Colina, tres referentes en el mundo de las sevillanas. En horario nocturno, la caseta municipal acogerá los conciertos de Mi hermano y Yo, y Rocío Soto, mientras que el Dúo Alcalá actuará en la caseta de baile La Alegría.

La Feria Real de Priego. / Rafael Cobo

Toros y música pondrán el broche

El viernes 4 de septiembre, junto al festejo taurino, en la programación destacan los conciertos en la caseta municipal de la prieguense Paula Soleil y ya de madrugada el de Los Mojinos Escozíos.

La presente edición de la Feria Real se completa con los actos previstos para el sábado 5 de septiembre, entre los que destacan la celebración de la feria de ganado en la explanada de Los Almendros, el concurso de trovos, el espectáculo de fuegos artificiales y las actuaciones en la caseta municipal de Lérica y el grupo de versiones Los Vinilos.

Por su parte, el alcalde prieguense, Juan Ramón Valdivia, destacaba el trabajo realizado por la delegación de Festejos y todas las áreas municipales que han participado en la confección de la que catalogó como, “una de las mejores ferias de la provincia de Córdoba, “por la fecha, por la ubicación física, por la manera en que los prieguenses entendemos la fiesta, por las casetas, por los feriantes, por todo”.