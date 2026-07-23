Las obras del PFEA en Córdoba alcanzan los 261 proyectos con más de 16.000 contratos para este año

La comisión provincial de seguimiento del PFEA (Plan de Fomento del Empleo Agrario) ha analizado esta semana el avance de los distintos proyectos por municipios previstos en la provincia de Córdoba, justo cuando se ha terminado el plazo de solicitudes. Se han activado un total de 261 programas con una inversión prevista superior a los 48 millones de euros, según han indicado a este medio fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

Además, se contempla la realización de 16.293 contratos a desempleados inscritos en el régimen agrario a lo largo de todo el año 2026, que generarán unos 290.000 jornales. Los costes de la mano de obra suponen la mayor parte del programa y son asumidos en su totalidad por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE): sólo por este concepto está previsto abonar 30,1 millones de euros. El resto, hasta completar los 48 millones previstos, corresponde al coste de los materiales con los que se ejecutarán las obras, que financian las corporaciones locales con las subvenciones de la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Córdoba. No obstante, estas cifras pueden experimentar ligeras variaciones conforme se van desarrollando las actuaciones.

Las dos grandes líneas de actuación del PFEA

El PFEA tiene dos grandes líneas de actuación. La más importante es la de garantía de rentas, que tiene como finalidad la contratación de peones agrícolas en épocas en las que tradicionalmente no hay trabajo en el campo. Este año, cuenta con 174 proyectos y una inversión de 38 millones de euros (23,6 millones solo en mano de obra), de los que se verán beneficiados casi 13.000 trabajadores.

Comisión de seguimiento del PFEA celebrada esta semana. / CÓRDOBA

La segunda línea tiene como objetivo incentivar la generación de empleo estable. A ello se dedicarán 87 proyectos del PFEA con unos 3.500 contratos y una inversión total ligeramente superior a los 10 millones de euros.