Montilla renueva las cubiertas de los almacenes municipales y retira el amianto: "Se elimina un material que presenta importantes implicaciones para la salud”

El Ayuntamiento de Montilla ha culminado ya la primera fase de las obras para sustituir las cubiertas de fibrocemento de los almacenes municipales situados en las antiguas instalaciones del Servicio Nacional de Productos Agrarios (Senpa), una intervención que avanzó Diario CÓRDOBA y que ha permitido retirar el amianto de los tejados, además de mejorar las condiciones de trabajo del personal y avanzar en la eficiencia energética del edificio.

La actuación la lleva a cabo la empresa adjudicataria Himaco Obras y Promociones por un importe total de 94.079,11 euros. La Diputación de Córdoba aporta una subvención excepcional de 40.000 euros destinada a la eliminación del amianto, mientras que el Ayuntamiento de Montilla asumirá el resto de la inversión con recursos propios.

Las obras, que ahora entran en su segunda fase, afectan a 1.237 metros cuadrados de cubierta y cuentan con un plazo de ejecución previsto de dos meses. Los trabajos incluyen el desmontaje y la retirada segura de las placas de fibrocemento que contenían amianto, así como su sustitución por una nueva cubierta de chapa de acero galvanizado con aislamiento de lana mineral.

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha señalado que “cumplimos con la legislación, pero también con nuestros trabajadores, mejorando las condiciones en las que desarrollan su labor diaria y eliminando un material que presenta importantes implicaciones para la salud”.

En ese sentido, la intervención responde tanto a las obligaciones establecidas por la normativa ambiental como a la necesidad de modernizar unas dependencias que concentran buena parte de los servicios operativos del Consistorio. Los almacenes municipales acogen actualmente las áreas de Obras Públicas, Alumbrado Público, Medio Ambiente y Cultura.

Instalaciones en Los Cuatro Caminos, junto al antiguo silo del Senpa

Las instalaciones se encuentran en la confluencia de las avenidas de Málaga y José Padillo, en la zona conocida popularmente como Los Cuatro Caminos, junto al antiguo silo del Senpa. El proceso administrativo para renovar sus cubiertas comenzó meses atrás, después de que estos edificios fueran incluidos en el censo municipal de instalaciones con presencia de amianto.

Rafael Llamas ha destacado que la nueva solución constructiva dejará preparada la cubierta para incorporar paneles solares fotovoltaicos en el futuro. El alcalde ha afirmado que “nuestro objetivo es seguir avanzando hacia un Ayuntamiento cada vez más autosuficiente desde el punto de vista energético, reduciendo el consumo eléctrico y aprovechando al máximo los recursos renovables”.

La chapa de acero galvanizado y la capa aislante de lana mineral mejorarán el comportamiento térmico de las naves y permitirán aligerar la cubierta. Esta configuración facilitará una posterior instalación de paneles solares sin tener que acometer refuerzos estructurales adicionales.

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La retirada y la gestión del amianto han sido encomendadas a Demoliciones Córdoba, una empresa autorizada y especializada que se encarga de aplicar las medidas de seguridad requeridas y de trasladar el material a un vertedero autorizado.