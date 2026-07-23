La Junta de Andalucía repara los daños del temporal de febrero en el IES Felipe Solís de Cabra con una inversión de 325.000 euros

Las obras para reparar los daños ocasionados por el temporal de lluvias del pasado mes de febrero en el IES Felipe Solís Villechenous de Cabra avanzan con una inversión de 325.553 euros de la Junta de Andalucía. La actuación, que permitirá eliminar las filtraciones detectadas en el edificio principal del centro mediante la renovación integral de su cubierta, ha sido supervisada este miércoles por el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Diego Copé, acompañado por el alcalde de Cabra, Fernando Priego.

La intervención forma parte del Plan de Infraestructuras Educativas 2020-2027, dentro del programa específico de Actuaciones por Temporal Febrero 2026, y responde a los daños causados por las intensas lluvias registradas en la comarca de la Subbética. Los trabajos consisten en la sustitución de toda la lámina impermeabilizante de la cubierta del edificio matriz, sobre una superficie cercana a los 1.600 metros cuadrados, incorporando además mejoras en el aislamiento térmico. La previsión es que las obras finalicen a finales del próximo mes de septiembre.

Durante la visita, Diego Copé destacó que el Gobierno andaluz actuó con rapidez para dar respuesta a las incidencias ocasionadas por las borrascas en distintos centros educativos de la zona. Según indicó, el objetivo ha sido garantizar el normal desarrollo de la actividad docente y resolver cuanto antes los problemas derivados del temporal.

Colaboración con el Ayuntamiento

El delegado territorial también felicitó al equipo directivo que dirige Carmen Pérez y al profesorado del instituto por la labor que desarrollan y agradeció la colaboración mantenida con el Ayuntamiento de Cabra, subrayando que la coordinación entre administraciones facilita una respuesta más eficaz a las necesidades de la comunidad educativa.

Copé enmarcó esta actuación en la estrategia de mejora permanente de las infraestructuras educativas impulsada por la Junta de Andalucía, asegurando que no se trata de una intervención aislada, sino de una política continuada de modernización de los centros públicos.

En este sentido, recordó que desde 2019 la Administración autonómica ha destinado más de 2,2 millones de euros a actuaciones educativas en Cabra, una cifra que superará los tres millones con las inversiones ya comprometidas. Entre ellas citó los más de 200.000 euros previstos para impermeabilizar la cubierta del CEIP Juan Valera y la futura instalación de un sistema de refrigeración adiabática en el CEIP Andrés de Cervantes, con una inversión superior a 400.000 euros.

Además, el delegado explicó que el IES Felipe Solís ha recibido también más de 90.000 euros para otras actuaciones de mejora, entre ellas la sustitución de ventanas y equipos de climatización y la modernización del sistema de protección contra incendios.

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Finalmente, Copé reiteró el compromiso de la Junta de Andalucía con la mejora de la educación pública y de sus infraestructuras, afirmando que el objetivo es seguir dotando a los centros educativos de las mejores condiciones posibles para el alumnado y el conjunto de la comunidad educativa.