Relevo municipal
José María Baena asumirá el acta de concejal del PP de Baena y Albendín tras la renuncia de Javier Vacas
El exconcejal se incorporará al grupo municipal del PP en los próximos días, aportando su experiencia técnica, política y administrativa
José María Baena Molina asumirá el acta de concejal tras la renuncia de Javier Vacas, según ha informado la organización local del partido. La incorporación se producirá en los próximos días, una vez que se completen los procedimientos administrativos establecidos para formalizar el relevo dentro de la Corporación municipal.
Desde el Partido Popular de Baena y Albendín han trasladado su agradecimiento a Javier Vacas por su dedicación, compromiso y trabajo durante los últimos años. La formación ha destacado su vocación de servicio público, su lealtad al proyecto político y su participación activa en la vida municipal.
Un perfil más técnico
Por su parte, José María Baena Molina ya fue concejal en anteriores legislaturas y cuenta con experiencia en la gestión política y administrativa municipal.
El PP ha destacado su perfil técnico, su conocimiento del funcionamiento del Ayuntamiento y su trayectoria en la política local. Según la formación, su regreso permitirá reforzar la estructura del grupo y consolidar una oposición “rigurosa, constructiva y centrada en los intereses de Baena y Albendín”.
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