En el pinar de San Rafael
Un incendio junto a una piscina municipal de Puente Genil sobresalta a los vecinos de las barriadas de Santo Domingo y Buenos Aires
El alcalde confirma la intencionalidad del fuego, que ha afectado a unos 300 metros cuadrados de pinar y seto perimetral, y anuncia investigación para hallar a los autores
El alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, se ha desplazado a primera hora de la mañana de este jueves a la zona baja del pinar de San Rafael aledaña al polideportivo municipal, que en la noche del miércoles se vio afectada por un incendio que sobresaltó tanto a los vecinos del barrio de Santo Domingo y de la barriada de Buenos Aires, así como a las personas que en ese momento se encontraban en el interior del recinto deportivo.
Velasco ha explicado que esa zona de pinar “estaba completamente desbrozada y únicamente ha ardido el talud que se encuentra junto a la piscina, donde había forraje al que presumiblemente le han metido fuego, por lo que se trata de un incendio intencionado, extendiéndose posteriormente las llamas al seto perimetral de la propia piscina, afectando al brezo de la piscina llegando a comunicar el fuego con los toldos del merendero”.
“En total estamos hablando de una afectación de superficie de unos 300 metros cuadrados”, ha afirmado el regidor, quien ha reconocido que las imágenes de anoche “fueron muy espectaculares, porque las llamas alcanzaron cierta altura y se trasladaron a varios pinos. En concreto, hay cuatro ejemplares afectados, uno en mayor medida, y los otros tres con menos afectación”.
El alcalde ha declarado que “es una verdadera lástima que ocurran estas cosas”, por lo que “vamos a investigar e intentar esclarecer a ver si podemos dar con los autores, porque tenemos claro que esto estaba completamente desbrozado y a veces se difunden en redes sociales bulos que no se corresponden con la realidad”.
La piscina volverá a abrir con normalidad tras el incendio
Con respecto a la apertura de la piscina, Sergio Velasco indicó que “se va a abrir con normalidad a partir de este mediodía del jueves, más allá de que no haya toldos en el merendero, pero no ha habido más afectaciones. Si es verdad que los niños de los campus de verano que vienen por la mañana no van a poder hacer uso del recinto hoy porque estamos limpiando las pavesas que han caído al agua”. “Con independencia de ello, el aspecto de la piscina es fenomenal y la lástima es que haya personas interesadas en hacer daño sobre algo que es de todos como es nuestro Polideportivo”.
Un trabajador, atendido en el hospital por inhalación de humo
El alcalde también ha señalado que “un trabajador del polideportivo intentó combatir el fuego y tuvo que ser atendido en el hospital por inhalación de humo, pero parece que se encuentra bien”. El alcalde ha añadido que “intentaron evitar que el fuego alcanzara la depuradora y los productos químicos que allí se almacenan, porque en esa esquina es donde hemos comprobado que iniciaron el fuego, así que tiraremos de las cámaras de seguridad del recinto para ver cómo ha sido todo”.
“Como ya digo, me parece una pena que pase esto -ha señalado el primer edil-, ya que la piscina está funcionando bien, tenemos un aforo casi completo a diario, la empresa que se está encargado de la prestación del servicio lo está haciendo muy bien, y es una lástima que ocurra esto”.
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