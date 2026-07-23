La Diputación de Córdoba creará un catálogo de escenarios de cine en las zonas mineras del Guadiato para promocionar el territorio y atraer rodajes

El pasado minero, el patrimonio y los paisajes del Valle del Guadiato podrían convertirse en un futuro en el escenario de futuras producciones audiovisuales. La Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), impulsará la elaboración de un catálogo de localizaciones cinematográficas de la comarca con el objetivo de promocionar el territorio, atraer rodajes y generar nuevas oportunidades económicas y turísticas.

La actuación forma parte del acuerdo de colaboración suscrito entre Iprodeco y el Grupo de Desarrollo Rural Valle del Guadiato, enmarcado en la línea de ayudas Iprodesal. El proyecto, denominado Sabor a Córdoba y Espacios de Cine en el Guadiato, contempla dos líneas de trabajo centradas en la promoción audiovisual y gastronómica de esta zona del norte de la provincia.

Una herramienta para favoreder el desarrollo económico del territorio

El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación y presidente de Iprodeco, Félix Romero, ha explicado que "es un proyecto que tiene como objetivo poner en valor los recursos propios de esta comarca como herramienta para favorecer el desarrollo económico del territorio".

Romero ha insistido en que "esta alianza nos permite otorgar un valor añadido a los recursos endógenos del Guadiato. Así, se plantea una estrategia basada en la promoción de la gastronomía de la comarca, contribuyendo a mejorar su visibilidad, reforzar la identidad territorial y generar nuevas oportunidades para el tejido empresarial y la población local".

El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación y presidente de Iprodeco, Félix Romero, junto al presidente del GDR Valle del Guadiato, Luis Bernal. / CÓRDOBA

Por un lado, "se pondrá en marcha la campaña de promoción Sabor a Córdoba en el Valle del Guadiato orientada a favorecer las relaciones entre restauración y productores agroalimentarios, de manera que los productos locales ganen peso en la restauración”.

“Del mismo modo, y bajo el paraguas de Córdoba de Cine, se realizará un catálogo de espacios cinematográficos de este territorio minero, y se hará tomando como punto de partida espacios claves como el Castillo de Belmez o el palacete modernista de Fuente Obejuna”, ha apostillado Romero.

El también presidente de Iprodeco ha hecho referencia, además, a que “nuestro objetivo no es otro que acercar a los cordobeses y cordobesas la riqueza del Guadiato, al mismo tiempo que se establecen líneas de promoción y puesta en valor de este territorio de la zona norte de la provincia”.

Romero ha concluido que “solamente aquello que no se conoce no se valora y, a través de estas líneas específicas de trabajo pretendemos darle un valor añadido al territorio, una zona que tiene productos endógenos importantes, con la dehesa como protagonistas y espacios únicos que deben ser conocidos”.

El palacete modernista de Fuente Obejuna es uno de los lugares que se incluirán en el catálogo de escanarios para posibles rodajes de cine en el Valle del Guadiato. / Francisco González

Dos líneas de promoción para poner en valor los recursos de la comarca

Por su parte, el presidente del GDR Valle del Guadiato, Luis Bernal, ha remarcado que “gracias a la Diputación de Córdoba se trabajará en dos líneas de promoción que tendrán como elemento central los recursos propios de nuestra comarca, una oportunidad de desarrollo económico, turístico y empresarial”.

En relación con Sabor a Córdoba en el Valle del Guadiato, Bernal ha remarcado que se trata de unir a restauradores y productores y “lo haremos con la celebración de una semana gastronómica en la que los productos propios de nuestra tierra cobren protagonismo y llamen la atención de quienes nos visitan”.

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“Por otro lado, se pondrá en marcha el concurso Guadiato de Cine, dirigido al alumnado de los IES de la comarca, con la finalidad de comentar el conocimiento y la valoración del paisaje, al mismo tiempo que se genera material audiovisual que pueda utilizarse en la promoción del territorio como escenario de rodajes”, ha concluido Bernal.