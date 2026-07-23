Detenido en Pozoblanco tras acercarse a una mujer de 74 años con engaños y arrancarle de un tirón una cadena de oro

La Guardia Civil ha detenido en Pozoblanco a un hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación, por arrebatarle a una mujer de 74 años una cadena de oro que llevaba al cuello de un fuerte tirón.

Según ha informado el instituto armado, los hechos ocurrieron el pasado 3 de julio, cuando la víctima caminaba por una calle del municipio de Los Pedroches. En ese momento, un varón se aproximó a la mujer simulando que necesitaba indicaciones para localizar una gasolinera. Mientras le mostraba un teléfono móvil y aprovechando la cercanía, el sospechoso le arrebató de un fuerte tirón la cadena de oro con un portafotos que llevaba al cuello.

La violencia del tirón provocó a la mujer lesiones leves en el cuello. Tras apoderarse de la joya, el autor huyó corriendo del lugar.

Una investigación permitió identificar al sospechoso

La Guardia Civil de Pozoblanco inició una investigación inmediatamente después de conocer el robo. Las primeras gestiones permitieron obtener una descripción física del presunto autor, aunque inicialmente no fue posible determinar su identidad. Tras una vigilancia discreta los agentes identificaron al sospechoso el pasado dos días después. El hombre fue detenido como presunto responsable de un delito de robo con violencia e intimidación, con resultado de lesiones leves para la víctima.

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El detenido y las diligencias instruidas fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.