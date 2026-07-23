Sucesos
Los bomberos evitan que un grave incendio se propague entre las viviendas del casco histórico de Baena
En el momento de los hechos, la vivienda no estaba ocupada y el fuego no ha causado heridos
Un incendio declarado en la madrugada de este jueves ha provocado importantes daños materiales en una vivienda situada en la calle San Juan Bajo, en pleno casco histórico de Baena, aunque, afortunadamente, no se han producido daños personales.
El fuego se originó alrededor de las seis de la mañana, lo que motivó una rápida intervención de los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, así como de agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, que se desplazaron hasta el lugar para controlar la situación y garantizar la seguridad en la zona.
Según las primeras informaciones, el propietario de la vivienda no se encontraba en el interior del inmueble en el momento en que se declaró el incendio, circunstancia que evitó que hubiera que lamentar heridos o víctimas.
Las llamas ocasionaron cuantiosos daños en la vivienda, cuya estructura y enseres se han visto seriamente afectados. Los servicios de emergencia lograron extinguir el fuego tras una intensa actuación, evitando además que las llamas se propagaran a inmuebles colindantes.
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