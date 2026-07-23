Confirman la condena de cárcel por esconder un kilo de cocaína en un coche de alquiler de una empresa de Lucena

Un vehículo de alquiler de una empresa de Lucena, que estaba estacionado en Valencia, acabó destapando un alijo de casi un kilo de cocaína oculto en el hueco de la rueda de repuesto. El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) ha confirmado ahora la condena impuesta a su conductor, que deberá cumplir seis años de prisión y pagar una multa de 87.200 euros por un delito contra la salud pública.

La Sala de lo Civil y Penal ha desestimado el recurso presentado por el condenado, que alegaba un supuesto error en la valoración de las pruebas y la vulneración de su derecho a la presunción de inocencia. Sin embargo, el tribunal considera acreditados los hechos que ya dio por probados la Audiencia Provincial de Murcia en la sentencia dictada el pasado mes de abril.

El coche fue recuperado en Valencia y trasladado a Lucena

Según la resolución judicial, el vehículo pertenecía a una empresa de alquiler con sede en la localidad cordobesa. Al comprobar que el contrato llevaba dos meses vencido sin que el usuario hubiera renovado el alquiler, la empresa localizó el turismo mediante el sistema GPS instalado en el coche, que se encontraba estacionado en una localidad de la provincia de Valencia.

Un representante de la empresa se desplazó hasta el lugar, recuperó el vehículo utilizando una segunda llave y lo trasladó nuevamente a las instalaciones de la sociedad en Lucena

Fue allí donde agentes de la Brigada de Policía Judicial de Lucena inspeccionaron el turismo y localizaron un paquete oculto en el maletero, bajo la bandeja y en el espacio destinado a la rueda de repuesto. En su interior había 998 gramos de cocaína con una pureza cercana al 81 %, cantidad que, según la sentencia, estaba destinada a su distribución para terceros.

Movimientos entre Valencia y Murcia

La investigación también permitió reconstruir los desplazamientos realizados con el vehículo gracias al sistema de geolocalización. Según los hechos probados, el 6 de agosto de 2025 el condenado realizó varios trayectos entre distintas localidades de las provincias de Valencia y Murcia, donde, según considera acreditado la Audiencia, obtuvo el paquete con la droga.

Al día siguiente, el vehículo fue recuperado por la empresa de alquiler y trasladado a Lucena.

Una denuncia para intentar encubrir los hechos

La sentencia también recoge que el 11 de agosto de 2025 el acusado acudió a una comisaría de Murcia para denunciar que había dejado el coche a un amigo días antes y que este le había comunicado que en su interior había un kilo de cocaína.

No obstante, tanto la Audiencia Provincial como ahora el TSJ de Murcia rechazan esa versión al considerar que carecía de credibilidad. Entre otros motivos, destacan que el acusado mintió sobre el lugar en el que supuestamente había dejado el vehículo y que nunca facilitó datos que permitieran identificar o localizar a ese presunto amigo.

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Con esta resolución, el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia confirma íntegramente la condena de seis años de prisión y la multa de 87.200 euros, al considerar acreditado que el acusado transportaba la droga con destino al tráfico ilícito.