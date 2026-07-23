El Ayuntamiento de Lucena estudiará si hacer una rotonda en el bulevar de Las Palomas, un acceso clave para miles de vehículos diarios

El Pleno del Ayuntamiento de Lucena ha aprobado por unanimidad encargar un estudio para evaluar la necesidad de construir una rotonda en el bulevar de Las Palomas, en la intersección con la carretera de Campo de Aras y el camino del Contadero. Este complejo cruce constituye uno de los principales accesos a la localidad en la zona sur, desde la antigua carretera N-331 y la autovía A-45 desde Málaga.

Diariamente, miles de vehículos circulan por este trazado, de alta intensidad por la conexión con extensiones agrícolas y zonas industriales. Además, enlaza con zonas residenciales y un paso de peatones, de ostensible peligrosidad, permite el tránsito de peatones.

La iniciativa original partió de una moción de Vox, finalmente reformulada en la totalidad de sus acuerdos, a consecuencia de las enmiendas aportadas por el equipo de gobierno municipal.

Los servicios técnicos municipales realizarán un estudio previo

El texto inicial contemplaba medidas concretas y plazos concluyentes, exigiendo al gobierno municipal contemplar una partida económica, para esta finalidad, en los próximos presupuestos y emplazar en el año 2027 la redacción del proyecto y la propia materialización de la obra. Como segunda alternativa, Vox planteaba solicitar financiación a la Diputación de Córdoba, mediante un acuerdo bilateral, mencionando como precedente la realización de la glorieta en el cruce del Calvario, en el mismo bulevar de Las Palomas, hacia el interior de Lucena, y sufragada íntegramente por la institución provincial con un montante de 300.000 euros.

En cambio, los cinco enunciados definitivos rebajan significativamente la intensidad de la proposición, incorporando supuestos condicionales, y reflejan solo “la voluntad” del Ayuntamiento por “mejorar” la seguridad vial en este punto del término municipal. Además, se encarga a los servicios técnicos municipales un estudio previo al objeto de barajar “distintas alternativas”, evaluando afecciones a propiedades, infraestructuras y servicios. El Consistorio sí anuncia la pretensión de forjar un “marco de coordinación” con la Diputación, como titular de la carretera CO-7217, que dirige a Campo de Aras, para acometer conjuntamente la actuación, “si resulta viable técnica y económicamente”. Finalmente, el gobierno municipal expresa su “compromiso” de afrontar las intervenciones consensuadas “en el menor tiempo de plazo posible”, eludiendo fechas exactas.

Críticas de PSOE e IU, pese a su respaldo final

A pesar de otorgar respectivos respaldos, IU y PSOE lamentaron y criticaron la modificación, debilitándola, de la moción. Por Izquierda Unida, Miguel Villa afirmó que “desaparece toda la esencia” hasta “convertirse en una propuesta de chichinabo”. Por su parte, Paco Algar, desde el PSOE, afirmaba que “han descafeinado tanto la moción” que sólo resiste “en su mínima expresión”, advirtiendo a Vox sobre el incumplimiento de promesas de esta índole por parte del gobierno local, al citar como ejemplo el informe sobre la construcción de un parking en la estación de autobuses. Puri Joyera, de Ciudadanos, se limitó a insistir en “la necesidad de regular” el cruce, emplazando a Vox a mostrarse “pendiente e incisivo” con el gobierno local.

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Finalmente, Laura Sánchez, edil proponente de Vox, argumento que “la negociación” supone una práctica “muy común” en la política y admitió que conceden “un voto de confianza” al gobierno municipal y, como portavoz del gobierno local popular, Francis Aguilar, defendió la intervención del personal técnico y reiteró “el compromiso” constante del gobierno municipal para “llevar adelante la mejor solución”, espetándole, asimismo, al PSOE que rechazó la edificación de la rotonda inaugurada en 2025 en la zona del Calvario.