Más de 30 niños y niñas aprenden a convivir con la diabetes tipo 1 en el campamento de verano de Adicor en Villanueva del Duque

La diabetes tipo 1 no ha impedido que más de 30 niños y adolescentes disfruten del deporte, la naturaleza y la convivencia en pleno verano. La Asociación de Diabetes de Córdoba (Adicor) ha celebrado una nueva edición de su campamento para menores con esta enfermedad, desarrollado durante siete días y seis noches en las instalaciones de VillaDuque, en Villanueva del Duque, al norte de la provincia de Córdoba.

Según ha informado la asociación, en esta edición han participado 26 menores con diabetes tipo 1, de entre 8 y 17 años, además de seis hermanos, primos y amigos que no padecen la enfermedad. Con esta incorporación, Adicor busca fomentar la inclusión, facilitar la conciliación de las familias y transmitir que la diabetes se puede afrontar mejor desde la convivencia y el apoyo mutuo.

Deporte para aprender a controlar la diabetes

El campamento ha tenido un marcado carácter deportivo. Los participantes han practicado kayak, tirolina, rocódromo, tiro con arco, natación y juegos tradicionales, actividades que les han permitido aprender a adaptar su tratamiento y controlar sus niveles de glucosa durante el ejercicio físico.

La actividad deportiva es una herramienta fundamental para las personas con diabetes tipo 1, aunque requiere planificación, vigilancia y conocimientos sobre alimentación, insulina y posibles episodios de hipoglucemia.

Por este motivo, los menores han estado acompañados en todo momento por un amplio equipo sanitario formado por cuatro endocrinos, cinco enfermeras educadoras en diabetes y cuatro médicos residentes.

A ellos se han sumado seis monitores y premonitores que también tienen diabetes tipo 1. Su presencia ha permitido que los participantes convivan con referentes cercanos capaces de mostrarles que es posible llevar una vida activa y plena sin renunciar al deporte o a las actividades de ocio.

Talleres adaptados a cada edad

Además de las actividades en la naturaleza, el programa ha incluido distintos talleres de educación diabetológica diseñados según la edad de los participantes.

Los niños de entre 8 y 12 años han aprendido qué deben llevar en la mochila durante una excursión, mientras que los adolescentes han abordado cuestiones relacionadas con el alcohol, la sexualidad y el manejo de la enfermedad en diferentes situaciones sociales.

También se han impartido sesiones sobre cómo explicar a los amigos qué deben hacer ante una hipoglucemia o una hiperglucemia, cómo afrontar los errores habituales en el control de la diabetes o cómo responder a una cuestión frecuente entre los jóvenes: “¿Debería esconder mi diabetes?”.

El programa se ha completado con un taller dirigido por una psicóloga y una actividad sobre elaboración de helados impartida por una nutricionista. El objetivo ha sido enseñar que, con planificación y conocimientos adecuados, las personas con diabetes pueden disfrutar de una alimentación variada sin establecer prohibiciones absolutas.

Convivencia entre menores y familias

El campamento finalizó con un tradicional perol de convivencia en el que participaron las familias. Este encuentro permitió que padres y madres compartieran experiencias, inquietudes y estrategias relacionadas con el cuidado diario de sus hijos.

La presidenta de Adicor, Adrienn Tamás, ha destacado “el enorme éxito de convocatoria de esta edición” y ha señalado que los menores “no solo han crecido en educación diabetológica, sino también en convivencia”.

Según Tamás, los vínculos creados durante el campamento facilitan y enriquecen el resto de las actividades que la asociación desarrolla durante todo el año.

La iniciativa recibió también la visita de representantes sanitarios e institucionales, entre ellos responsables del Hospital Valle de los Pedroches, del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, de la Delegación de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Villanueva del Duque.

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El campamento ha contado, además, con el apoyo y la colaboración de distintas empresas del sector sanitario, así como con donaciones de sensores, parches, catéteres y otros materiales necesarios para el control de la diabetes.