Ola de calor
Temperaturas extremas en Córdoba: Montoro supera los 42 grados y el riesgo de incendios se dispara
La localidad del Alto Guadalquivir ha registrado este miércoles la quinta marca más alta de España y la Aemet mantiene para el jueves el aviso naranja en la campiña cordobesa
El calor ha vuelto a golpear este miércoles 22 de julio a la provincia de Córdoba, con temperaturas superiores a los 40 grados y Montoro nuevamente se ha situado entre los puntos más calurosos de España. La estación de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) situada en el municipio ha alcanzado una máxima de 42,1 grados a las 16.40 horas, el quinto valor más elevado registrado durante la jornada en todo el país, por detrás de los 44 grados en varios puntos de la provincia de Granada.
Aunque Montoro ha anotado el dato más elevado de la provincia, el calor ha sido generalizado. En las estaciones del resto de la provincia, tanto del Valle del Guadalquivir, y zonas más elevadas como la Sierra, Los Pedroches y la Subbética, se han aproximado o superado los 40 grados (39,9 en Córdoba Aeropuerto; 38,9 en Villanueva de Córdoba; 40,3 en Priego de Córdoba; 40,9 en Benamejí).
Aviso naranja y hasta 41 grados este jueves
El calor continuará este jueves 23 de julio, cuando la Aemet prevé otra jornada con temperaturas muy elevadas en toda la provincia. La Campiña cordobesa estará bajo aviso naranja, de peligro importante, ante la previsión de alcanzar 41 grados durante las horas centrales y primeras horas de la tarde.
En la Sierra y Los Pedroches y en la Subbética cordobesa estará activo el aviso amarillo, de peligro bajo, con máximas previstas que podrán rondar los 38 o 39 grados. En Córdoba capital, la previsión municipal de la Aemet sitúa la máxima alrededor de los 40 grados.
El aviso especial por ola de calor señala que este jueves seguirán registrándose valores de entre 40 y 42 grados en el Medio y Alto Guadalquivir. La bajada de las temperaturas no comenzaría hasta el viernes, con la entrada progresiva de una masa de aire más fresca por el noroeste peninsular.
Riesgo muy alto o extremo de incendios hasta el sábado
El calor acumulado y la sequedad del terreno mantendrán disparado el peligro de incendios forestales durante los próximos días. Los mapas de la Aemet sitúan prácticamente toda la provincia de Córdoba en niveles de riesgo muy alto o extremo desde este jueves hasta el sábado 25 de julio.
El jueves, las categorías más elevadas se extenderán por la mayor parte del territorio provincial, desde las zonas forestales del norte hasta el valle del Guadalquivir y las sierras del sur. El peligro seguirá siendo muy alto o extremo el viernes, pese al descenso previsto de las temperaturas, y se mantendrá en niveles similares durante el sábado en casi toda Córdoba.
- Paula de Prado (34 años), agricultora en Baena: 'Dejé la hostelería en Madrid para gestionar yo sola una finca de olivos en Córdoba
- La alegría tras el triunfo de España en el Mundial recorre toda la provincia de Córdoba
- El Estado busca minerales estratégicos en Córdoba y reserva a su favor dos antiguas zonas mineras de Fuente Obejuna y Villanueva del Duque
- Córdoba estrena aeródromo para la lucha contra incendios con una pista de 1.200 metros
- La Diputación de Córdoba finaliza las obras de mejora del primer tramo de la CO-7210 entre la aldea de Zagrilla Alta y la A-339
- El pueblo cordobés que fue centro de operaciones de las tropas de Napoleón (y presume de uno de los castillos más imponentes de España)
- La Diputación de Córdoba impulsa la última fase de las obras de mejora de la CO-3303 entre La Rambla y San Sebastián de los Ballesteros
- Montilla se prepara para adaptar su estación de mercancías a la futura autopista ferroviaria Algeciras–Zaragoza