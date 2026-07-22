Temperaturas extremas en Córdoba: Montoro supera los 42 grados y el riesgo de incendios se dispara

El calor ha vuelto a golpear este miércoles 22 de julio a la provincia de Córdoba, con temperaturas superiores a los 40 grados y Montoro nuevamente se ha situado entre los puntos más calurosos de España. La estación de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) situada en el municipio ha alcanzado una máxima de 42,1 grados a las 16.40 horas, el quinto valor más elevado registrado durante la jornada en todo el país, por detrás de los 44 grados en varios puntos de la provincia de Granada.

Aunque Montoro ha anotado el dato más elevado de la provincia, el calor ha sido generalizado. En las estaciones del resto de la provincia, tanto del Valle del Guadalquivir, y zonas más elevadas como la Sierra, Los Pedroches y la Subbética, se han aproximado o superado los 40 grados (39,9 en Córdoba Aeropuerto; 38,9 en Villanueva de Córdoba; 40,3 en Priego de Córdoba; 40,9 en Benamejí).

Aviso naranja y hasta 41 grados este jueves

El calor continuará este jueves 23 de julio, cuando la Aemet prevé otra jornada con temperaturas muy elevadas en toda la provincia. La Campiña cordobesa estará bajo aviso naranja, de peligro importante, ante la previsión de alcanzar 41 grados durante las horas centrales y primeras horas de la tarde.

En la Sierra y Los Pedroches y en la Subbética cordobesa estará activo el aviso amarillo, de peligro bajo, con máximas previstas que podrán rondar los 38 o 39 grados. En Córdoba capital, la previsión municipal de la Aemet sitúa la máxima alrededor de los 40 grados.

El aviso especial por ola de calor señala que este jueves seguirán registrándose valores de entre 40 y 42 grados en el Medio y Alto Guadalquivir. La bajada de las temperaturas no comenzaría hasta el viernes, con la entrada progresiva de una masa de aire más fresca por el noroeste peninsular.

Riesgo muy alto o extremo de incendios hasta el sábado

El calor acumulado y la sequedad del terreno mantendrán disparado el peligro de incendios forestales durante los próximos días. Los mapas de la Aemet sitúan prácticamente toda la provincia de Córdoba en niveles de riesgo muy alto o extremo desde este jueves hasta el sábado 25 de julio.

Riesgo de incendios muy alto y extremo en la provincia de Córdoba para el viernes 24 de julio. / Aemet

El jueves, las categorías más elevadas se extenderán por la mayor parte del territorio provincial, desde las zonas forestales del norte hasta el valle del Guadalquivir y las sierras del sur. El peligro seguirá siendo muy alto o extremo el viernes, pese al descenso previsto de las temperaturas, y se mantendrá en niveles similares durante el sábado en casi toda Córdoba.