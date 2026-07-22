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Fiestas y tradiciones

Montemayor revivirá siete siglos de historia con un mercado medieval y un campamento histórico

La celebración, que se extenderá hasta el sábado 25 de julio, ofrecerá un campamento histórico, mercado medieval, música y circo para rememorar el pasado del municipio

Imagen del tradicional Desfile del Cochino de una edición pasada.

Imagen del tradicional Desfile del Cochino de una edición pasada. / José Antonio Aguilar

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Juan Pablo Bellido

Juan Pablo Bellido

Córdoba

Montemayor revivirá siete siglos de historia desde este jueves y hasta el sábado 25 de julio con una nueva edición de La Fundación, una celebración que combinará un campamento histórico, un mercado medieval, música, circo, exposiciones y distintas propuestas culturales para recordar el pasado del municipio y mantener vivo el vínculo de sus vecinos con sus raíces.

La programación comenzará este jueves y se prolongará durante tres jornadas en las que las calles de Montemayor recuperarán una ambientación inspirada en épocas pasadas. La cita reunirá actividades permanentes y espectáculos específicos distribuidos a lo largo de cada día.

En ese sentido, el campamento histórico, el mercado medieval y la exposición de armas permanecerán abiertos durante las tres jornadas. La programación diaria también incluirá pasacalles musicales y actuaciones de circo, mientras que el Museo de Ulia contará con un horario especial durante la celebración.

La jornada inaugural arrancará a las 20.00 horas del jueves con el Desfile de la Fundación, uno de los principales actos de esta edición. Una hora después, a las 21.00 horas, tendrá lugar el denominado Banquete del Cochino, organizado por el Salón de Celebraciones El Artista.

Por otro lado, el mercado volverá a abrir sus puertas el viernes 24 de julio a las 21.00 horas. La última jornada de La Fundación se desarrollará el sábado 25 de julio.

La celebración permitirá que la música tradicional, los espectáculos y los espacios ambientados en el pasado acompañen al público durante tres días. El programa propone así un recorrido por la historia local a través de las callejuelas del municipio, el mercado, el campamento y las diferentes actividades culturales.

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Para el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Montemayor, Antonio Soto, La Fundación no es solo una fiesta, sino "una forma de reconocer lo que fuimos para entender lo que somos".

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