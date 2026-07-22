La Junta mejora la travesía de Pozoblanco con una inversión de más de 45.600 euros para reforzar la seguridad vial

La Junta de Andalucía va a acometer la mejora de la travesía de Pozoblanco en la carretera A-3177 mediante una inversión de 45.612,22 euros, una actuación que contribuirá a reforzar la seguridad vial, mejorar la comodidad de los desplazamientos y garantizar un adecuado estado de conservación de esta vía autonómica.

Así lo ha destacado la delegada de Fomento, Carmen Granados, quien ha indicado que los trabajos serán ejecutados por la empresa Mezclas Bituminosas S.A. y se desarrollarán en el tramo urbano de esta carretera, una actuación que responde al compromiso del Gobierno andaluz con el mantenimiento de la red viaria andaluza y la mejora de la movilidad de los ciudadanos.

La intervención permitirá renovar el pavimento de la travesía, que presenta un avanzado desgaste derivado del uso y del paso del tiempo. Con esta actuación se mejorarán las condiciones de circulación y se incrementará la seguridad tanto para los conductores como para los peatones que utilizan diariamente esta vía.

Movilidad más segura y ordenada

Además de la renovación del firme, los trabajos contemplan la reposición de la señalización horizontal y la adecuación de elementos destinados a favorecer la seguridad de los peatones, contribuyendo así a una movilidad más segura y ordenada en uno de los accesos urbanos de Pozoblanco.

La Junta de Andalucía continúa impulsando actuaciones de conservación y mantenimiento en las carreteras de titularidad autonómica con el objetivo de preservar las infraestructuras en óptimas condiciones de servicio, aumentar la seguridad vial y ofrecer una respuesta eficaz a las necesidades de movilidad de los municipios andaluces.

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Con esta inversión, el Gobierno andaluz reafirma su apuesta por unas comunicaciones más seguras, cómodas y eficientes, favoreciendo la conectividad de los vecinos de Pozoblanco y mejorando la calidad de los desplazamientos cotidianos en la comarca de Los Pedroches. En global, la Consejería de Fomento está invirtiendo en la provincia 17,5 millones de euros, dentro del Plan de Asfaltado, para mejorar la seguridad y la movilidad en las carreteras autonómicas de Córdoba.