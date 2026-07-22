El Jubileo 2026 volverá a llenar la plaza Francisco Valverde de Baena con música, tradición y actividades para toda la familia

El concejal de Festejos del Ayuntamiento de Baena, Domingo Castro, ha presentado este miércoles la programación del Jubileo 2026, una de las celebraciones más antiguas y arraigadas del municipio, que tendrá lugar el próximo viernes 31 de julio, a partir de las 21.30 horas, en la plaza Francisco Valverde, conocida popularmente como Plaza Vieja.

Durante su comparecencia, Castro ha destacado el compromiso del equipo de Gobierno por seguir impulsando y revitalizando esta tradicional cita, que hace dos años recuperó su ubicación original. «Seguimos dando pasos hacia adelante para engrandecer una de las fiestas más queridas de Baena, devolviéndola al lugar donde nació», ha señalado.

El edil ha explicado que el objetivo del Ayuntamiento pasa por ampliar el Jubileo a dos jornadas o incluso a todo un fin de semana, aunque las obras que se desarrollan actualmente en parte del entorno han aconsejado mantener este año el formato de una sola jornada. «Seguimos trabajando para que el año que viene podamos seguir engrandeciendo esta fiesta y convertirla en una celebración aún mayor», ha afirmado.

Fiesta del Jubileo en Baena, en la edición de 2025. / J.C. Roldán

Actividades para todos los públicos

La programación incluirá actividades dirigidas a todos los públicos, con castillo hinchable, toro mecánico, animación infantil, pintacaras, un reconocimiento a los vecinos de mayor edad —tanto hombre como mujer—, un mercado de productos artesanos y puestos tradicionales de la provincia, además de sorteos que se celebrarán a lo largo de la noche.

Entre las novedades destaca la recuperación, por segundo año consecutivo, de la tradicional tómbola, que será gestionada por la Hermandad de la Virgen de los Santos.

En el apartado musical, el Jubileo contará por primera vez con la actuación del grupo de versiones 12 Pulgadas, especializado en grandes éxitos de las décadas de los 80 y los 90. Tras el concierto, un DJ continuará amenizando la velada hasta la madrugada.

En la presentación también ha participado José Manuel Córdoba, quien ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento, de las empresas patrocinadoras y de todas las personas que hacen posible la celebración. Asimismo, ha destacado el ambiente familiar que caracteriza al Jubileo y ha animado a vecinos y visitantes a disfrutar de una noche de convivencia en uno de los barrios con mayor tradición festiva de la localidad.

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El concejal de Festejos ha concluido haciendo un llamamiento a la participación. «Animamos a todos los vecinos y vecinas de Baena a que un año más se vuelquen con esta fiesta y nos acompañen el próximo 31 de julio para seguir manteniendo viva una tradición que forma parte de la identidad de nuestro pueblo», ha concluido.