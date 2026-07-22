Grupo Infrico continúa reforzando su apuesta por la seguridad y salud laboral con la consolidación de un modelo preventivo basado en la innovación, la digitalización y la mejora continua. La compañía ha dado un importante paso adelante con el desarrollo de Infrico 4.0, un proyecto estratégico que transformará digitalmente la gestión de la prevención de riesgos laborales y que se suma a las diferentes iniciativas impulsadas por el grupo para fortalecer la cultura preventiva en todos sus centros de trabajo.

La evolución del modelo preventivo de Grupo Infrico es fruto de varios años de trabajo para consolidar su departamento de Prevención de Riesgos Laborales, analizar las necesidades reales de la organización y sentar las bases de una gestión más eficiente. Este proceso permitió identificar una elevada carga administrativa y documental que limitaba la capacidad del equipo para dedicar más recursos a la prevención activa y a la protección de las personas.

Como respuesta, en 2024 la compañía puso en marcha Infrico 4.0, un plan de transformación digital concebido para mejorar la eficiencia, la anticipación, la trazabilidad y la comunicación de la gestión preventiva mediante la incorporación progresiva de tecnologías digitales avanzadas.

Grupo Infrico consolida su liderazgo en prevención de riesgos laborales. / Grupo Infrico

El proyecto se ha estructurado en tres fases. La primera, actualmente en desarrollo, está centrada en la preparación del departamento, la formación de los equipos y la digitalización de los principales procesos preventivos. La segunda abordará la automatización de procesos, la integración de sistemas y el análisis inteligente de datos, mientras que la tercera permitirá evolucionar hacia un modelo de prevención predictiva, consolidando el posicionamiento estratégico de la compañía en materia de seguridad y salud laboral.

Durante esta primera etapa ya se han alcanzado importantes hitos, entre los que destacan la digitalización de la Coordinación de Actividades Empresariales (CAE), la gestión digital de la entrega de Equipos de Protección Individual (EPI), la implantación de nuevos sistemas digitales de comunicación interna y la digitalización del mantenimiento preventivo de los equipos de trabajo.

Estas actuaciones permiten reducir significativamente los tiempos de gestión administrativa, mejorar la trazabilidad de la información, incrementar la capacidad de respuesta y facilitar la toma de decisiones basadas en datos, reforzando así la eficiencia del sistema preventivo.

Una cultura preventiva reconocida

El compromiso de Grupo Infrico con la prevención va más allá de la digitalización. La compañía mantiene desde hace años una estrategia integral orientada a promover hábitos saludables y situar el bienestar de las personas en el centro de su actividad.

En este contexto, el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL) ha seleccionado las buenas prácticas desarrolladas por la empresa para incorporarlas al programa 'Cuenta tu experiencia, tu experiencia cuenta', una iniciativa destinada a identificar y difundir organizaciones referentes en cultura preventiva dentro de Andalucía.

Con iniciativas como Infrico 4.0 y el desarrollo continuo de programas de promoción de la salud, Grupo Infrico consolida un modelo preventivo que combina innovación tecnológica, participación de las personas y mejora continua, reforzando su compromiso con la seguridad, el bienestar y la excelencia empresarial.