Los convenios del Plan Diputación Invierte 2026 podrán firmarse a final de mes tras salir adelante por unanimidad en el Pleno provincial

El Pleno de la Diputación Provincial de Córdoba ha aprobado de forma provisional este miércoles, por unanimidad de todos los grupos políticos, el Plan Diputación Invierte con 20,6 millones de euros para repartir entre los municipios y las mancomunidades de la provincia.

A partir de ahora, como ha recordado el presidente de la institución, Salvador Fuentes, empiezan a correr los tiempos. Este jueves saldrá publicada la aprobación provisional en el Boletín Oficial de la Provincia; después habrá un plazo de alegaciones de cinco días; si no hay recursos, a finales de este mismo mes podrían firmarse los convenios con los ayuntamientos y el plan estaría en marcha inmediatamente después.

La aprobación por unanimidad del Plan Diputación Invierte no conlleva un acuerdo en todo. De hecho, el Pleno celebrado este miércoles ha tenido momentos tensos, especialmente entre diputados de PSOE e IU, cuando se han tratado distintas modificaciones de crédito, algunas de ellas relacionadas con el plan de inversiones.

Diputados de IU votan a favor en un punto del Pleno celebrado este miércoles. / Manuel Murillo

Las modificaciones del Presupuesto

José Álvarez, portavoz del PSOE en la Diputación, ha comenzado su intervención criticando que dichos cambios en el presupuesto "mezclan el Plan Invierte con subvenciones. No es algo nuevo pero nos sigue molestando", sobre todo porque entre estas modificaciones no había ninguna que beneficiara a algún ayuntamiento cordobés gobernado por los socialistas, pero sí del PP e IU. "Ya comentamos el precio de la voluntad de IU", ha dicho Álvarez en referencia al acuerdo entre la formación de izquierdas y el gobierno del PP para sacar adelante el Diputación Invierte.

Fuentes ha respondido que en el PSOE "no han hecho ningún esfuerzo por reconocer a este gobierno por sacar adelante proyectos de todos los ayuntamientos sin tener en cuenta el color político" y recordó que "no vamos a hacer una modificación a la carta".

La portavoz de IU, Irene Ruiz, defendió el acuerdo asegurando que "este grupo supo entender que lo prioritario eran las necesidades de todos los municipios". Después, recordó a los socialistas que "ustedes han llegado a acuerdos con el PP, ¿cuáles han sido sus precios? Se han vendido muchas veces". Fue entonces cuando se vivieron los momentos más tensos en el debate político entre diputados de IU y PSOE.