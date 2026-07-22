Medio Ambiente
La Diputación de Córdoba activa una inversión de cinco millones en maquinaria para la planta de residuos de Montalbán
La institución también da luz verde a un convenio con los regantes de Miragenil para el uso de aguas regeneradas en la agricultura
El Pleno de la Diputación Provincial de Córdoba ha aprobado este miércoles en Pleno una inversión de unos cinco millones de euros a realizar próximamente en la planta de tratamiento de residuos de Montalbán, donde se trata la basura doméstica de la mayoría de los municipios de la provincia.
El proyecto consiste, según ha explicado de forma somera el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, en la adquisición de maquinaria pesada para sustituir a equipos obsoletos que se encargan de la distribución y organización de los residuos en la planta de tratamiento de Montalbán. "Viene a paliar la situación de incendios", ha dicho Fuentes.
Los pliegos administrativos para la compra de la maquinaria ya están redactados y está previsto que sean aprobados por el consejo de administración de la Empresa Provincial de Residuos (Epremasa) la próxima semana, tal como ha indicado el presidente de la institución. El procedimiento podría activarse durante el mes de agosto, puesto que la documentación ya está lista.
Algunas empresas públicas, en palabras de Fuentes, "llevaban más de 10 años sin inversiones estratégicas muy importantes para la recogida de residuos", una situación que podrá paliarse este año con este "plan de inversiones" que se ha elaborado "en una semana".
Convenio con los regantes de Miragenil
Por otro lado, el Pleno de este miércoles ha dado el visto bueno también a un convenio con el Ayuntamiento de Puente Genil y la comunidad de regantes Miragenil para que estos agricultores puedan usar en sus campos las aguas regeneradas procedentes de la estación depuradora de la localidad. El proyecto cuenta ya con el visado de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, lo que permitirá acelerar los trámites.
El acuerdo determina las responsabilidades de cada una de las administraciones. Así, la empresa provincial de aguas Emproacsa se encargará de llevar el agua hasta las tomas, mientras que la comunidad de regantes hará lo mismo desde ese punto hasta las parcelas de regadío. Además, Fuentes ha apuntado que estas aguas regeneradas también podrán usarse para el baldeo urbano.
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