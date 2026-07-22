Clara Rubio, voluntaria de la protectora de animales de Posadas Anivida Malena: "Solo entre marzo y junio hemos recogido más de cincuenta gatos lactantes”

La asociación protectora de animales de Posadas Anivida Malena ha recogido en lo que va de año decenas de gatitos lactantes abandonados. “Solo entre marzo y junio, hemos recogido más de cincuenta gatos lactantes”, señala Clara Rubio, una de las voluntarias de Anivida Malena.

Las camadas cada vez son más numerosas, explica Rubio, porque los gatos domésticos cada vez están mejor alimentados y cuidados, y eso hace que se vean más camadas de hasta nueve crías, cuando lo normal debería ser entre tres o seis.

Así que, todo esto hace que cada vez se vean más casos de camadas de gatitos abandonadas, algo que puede ser constitutivo de un delito de maltrato animal, como bien saben en Anivida Malena.

Crías de gato abandonadas en Posadas por las que la Guardia Civil investiga a una persona por maltrato animal. / CÓRDOBA

La Guardia Civil ha puesto el último caso de abandono en manos de un jugado

Desde la asociación han denunciado recientemente el caso de una camada de cinco gatos lactantes abandonados cerca de sus instalaciones. Los animales fueron dejados dentro de una caja en una curva de acceso, sin que nadie avisara previamente a la protectora.

Tras la denuncia presentada por uno de sus voluntarios, el Seprona de la Guardia Civil abrió una investigación que permitió identificar el vehículo utilizado y a su conductor.

La persona investigada reconoció que había dejado la caja con los animales para que fuera encontrada por alguien de la protectora, aunque no comunicó a nadie su presencia. La Guardia Civil la investiga como presunta autora de un delito de maltrato animal por abandono, y las diligencias han sido remitidas a la autoridad judicial.