La Campiña Sur de Córdoba diseña su futuro turístico con un plan estratégico basado en la participación ciudadana

La Campiña Sur Cordobesa quiere convertir su patrimonio, su gastronomía y sus recursos naturales en nuevas oportunidades de empleo y desarrollo económico. La Mancomunidad continúa avanzando en la elaboración del Plan Estratégico Comarcal de Turismo, el documento que establecerá el modelo turístico de la comarca durante los próximos años.

Según ha informado la propia Mancomunidad Campiña Sur Cordobesa, el proyecto se encuentra actualmente en una de sus fases decisivas: el diseño del Plan de Acción, en el que se concretarán las líneas estratégicas y las actuaciones prioritarias para impulsar un destino más sostenible, competitivo y adaptado a las características del territorio.

El presidente de la entidad supramunicipal, Miguel Ruz, ha explicado que la iniciativa pretende convertirse en una herramienta práctica para el conjunto de los municipios.

“No hablamos de un documento que quede archivado, sino de una planificación construida desde el consenso para aprovechar todo el potencial turístico de nuestros municipios y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico y empleo”, ha señalado Ruz.

Un plan turístico construido desde el territorio

La elaboración del plan ha incluido un amplio proceso de análisis y participación. El diagnóstico del destino se ha realizado mediante el estudio de datos estadísticos, documentos estratégicos e información aportada por los ayuntamientos.

A este trabajo se han sumado 44 entrevistas personalizadas y 50 encuestas dirigidas a representantes institucionales, empresas del sector turístico y ciudadanía.

Para Miguel Ruz, la participación es uno de los principales valores del proyecto. El presidente de la Mancomunidad ha destacado que el plan se está construyendo “escuchando al territorio”, con el objetivo de que las decisiones respondan a las necesidades de los municipios, del sector turístico y de los propios vecinos.

La estrategia pretende reforzar la identidad de la Campiña Sur Cordobesa como destino turístico y aprovechar sus recursos patrimoniales, naturales, gastronómicos y culturales como motores de actividad económica.

Análisis de visitantes y actuaciones prioritarias

El estudio también incorpora los registros de visitantes recogidos por las oficinas municipales de turismo. Estos datos permitirán conocer la evolución de la demanda, el perfil de los turistas y sus hábitos durante la visita a los municipios de la comarca.

Las propuestas recopiladas en mesas de trabajo, reuniones técnicas, jornadas de emprendimiento, entrevistas y cuestionarios están siendo evaluadas y ordenadas para configurar una estrategia realista y coherente.

El proceso concluirá con un Plan de Seguimiento, que incluirá indicadores para comprobar el grado de ejecución de las medidas y medir su impacto en el territorio.

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Con esta hoja de ruta, la Campiña Sur busca consolidarse como un destino reconocible dentro de la provincia de Córdoba, mejorar su capacidad para atraer visitantes y convertir el turismo en una fuente estable de oportunidades para sus municipios y su ciudadanía.