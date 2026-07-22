El Ayuntamiento de Lucena niega cualquier derribo en las Bodegas Víbora para habilitar el parking provinsional

El gobierno municipal de Lucena ha rechazado contundentemente las acusaciones vertidas, la pasada semana, desde el PSOE sobre el proyecto de implantación de un parking provisional en las antiguas Bodegas Víbora y asevera que la intervención respetará los condicionantes de protección de la estructura.

El alcalde, Aurelio Fernández, ha atribuido las manifestaciones del grupo socialista, que advertían sobre el plan de un derribo, al desconocimiento y a la “improvisación”, añadiendo que “en ningún caso” el Ayuntamiento procederá a “tirar” los escasos elementos aún conservados del inmueble patrimonial. De hecho, el regidor popular ha enfatizado que, hace tres años, el PSOE, cuando ejercía el gobierno municipal, sí pretendía demoler esta construcción, reflejada en el PGOU, con la finalidad de ejecutar un aparcamiento grandes dimensiones.

Paliar la pérdida de aparcamientos por obras

En su intervención, ante las preguntas de Diario CÓRDOBA, Fernández sostuvo que los socialistas se mueven “a golpe de titular”. De acuerdo a la versión del gobierno municipal, los trabajos se basarán en labores de acondicionamiento y limpieza, aplicando criterios de seguridad, salubridad e higiene.

Con la futura apertura de este aparcamiento disuasorio, prevista en las próximas semanas, el Consistorio aspira a paliar la pérdida de aparcamientos y los inconvenientes generados por las obras a desarrollar en la calle Juan Jiménez Cuenca y El Peso. De hecho, la remodelación integral de la calle Juan Jiménez Cuenca, adjudicada a la empresa Construcciones Pavón por 306.000 euros, empezará entre los últimos días de julio y el inicio de agosto.

Finalmente, el alcalde quiso contrastar los continuos cambios de rumbo del PSOE sobre el futuro de las Bodegas Víbora con el uso definitivo determinado por el actual gobierno municipal y que redundará, con financiación del Plan de Actuación Integrado, en la creación de un centro social polivalente.