Sanidad pública
El Área Sanitaria Norte de Córdoba renueva su órgano de participación ciudadana en Los Pedroches y el Guadiato
Carmen de la Cámara, directora gerente del Área Sanitaria Norte de Córdoba, destaca que la comisión busca construir la salud comarcal escuchando a quienes viven el día a día
La Comisión Consultiva de Participación Ciudadana del Área Sanitaria Norte de Córdoba, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, se ha renovado a finales del pasado mes de junio. Se trata de un espacio de encuentro permanente donde asociaciones, instituciones públicas y mancomunidades de municipios de la zona pueden dialogar y trabajar junto al Área Sanitaria de forma estable y transparente.
Según informa la Junta, la participación ciudadana en el Área Sanitaria Norte de Córdoba esta ideada para favorecer la "máxima participación de ciudadanos, asociaciones e instituciones, y se estructura en varios niveles, en un primer nivel cercano al territorio".
En palabras de la directora gerente del Área Sanitaria Norte, Carmen de la Cámara, "la salud de nuestras comarcas se construye escuchando a quienes la viven cada día. Esta comisión no es un punto de llegada, sino el punto de partida de una manera distinta de trabajar: con la ciudadanía, no solo para la ciudadanía".
Así se organiza la participación ciudadana:
Cada unidad de gestión clínica de Atención Primaria (Pozoblanco, Villanueva de Córdoba, Hinojosa del Duque y Guadiato) dispone de una comisión local, en cuyo seno, con la coordinación de la trabajadora social correspondiente, se celebran reuniones con asociaciones, ayuntamientos y otras entidades. En estos encuentros se han recogido las principales preocupaciones sobre los servicios sanitarios, se han identificado aspectos a mejorar y se han impulsado formas de colaboración, siempre pensando en mejorar la atención sanitaria de los vecinos del Norte de Córdoba.
Ya, en un segundo nivel, se encuentra la Comisión Consultiva de Área, que en su primera reunión sirvió para compartir todo el trabajo realizado hasta ahora en las comisiones locales: los temas debatidos, las propuestas planteadas y las buenas prácticas puestas en marcha. De esta forma, la Comisión Consultiva parte ya de una base sólida, construida entre todos.
Además, este foro se convierte en un punto de encuentro donde la Dirección del Área Sanitaria comparte con la ciudadanía la situación y novedades de los servicios sanitarios, entre ellas, las nuevas inversiones en infraestructuras, equipamientos y contrataciones, así como los retos y oportunidades de futuro. También se dan a conocer los resultados obtenidos en accesibilidad, salud y eficiencia, buscando así un diálogo abierto, cuyo propósito último es buscar una colaboración cada vez más estrecha entre el Área Sanitaria, los ciudadanos y su territorio.
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