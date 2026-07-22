La alfarería de la localidad cordobesa de La Rambla viajará por toda España en un décimo de Lotería Nacional

Loterías y Apuestas del Estado dedicará el décimo del sorteo de la Lotería Nacional del jueves 13 de agosto de 2026 al centenario de la Primera Exposición de Alfarería de la localidad cordobesa.

Según ha informado la organización de Enbarro, la emisión conmemorativa rendirá homenaje a los cien años transcurridos desde aquella primera exposición celebrada en 1926, considerada el origen de una de las principales citas artesanales y culturales del municipio.

El décimo incluirá el cartel conmemorativo del Centenario de la Primera Exposición de Alfarería de La Rambla, 1926-2026, y difundirá por todo el país una imagen estrechamente ligada a la identidad económica, histórica y cultural de esta localidad de la Campiña Sur cordobesa.

En la parte izquierda del billete aparecerá el diseño original de la I Exposición de Alfarería de 1926, acompañado por la leyenda institucional del centenario. La imagen central mostrará una representación de la silueta urbana de La Rambla coronada por un gran jarrón tradicional, uno de los símbolos más reconocibles de la cerámica rambleña.

Un reconocimiento nacional para Enbarro

La aparición de La Rambla en un décimo de Loterías y Apuestas del Estado supone un nuevo impulso para Enbarro, considerada por sus organizadores como la exposición de cerámica y alfarería más antigua de España.

La cita celebra durante 2026 su siglo de historia con una programación especial que pretende llevar el trabajo de los artesanos rambleños más allá de las fronteras del municipio.

Entre las actividades desarrolladas durante este año destaca la exposición celebrada en las Caballerizas Reales de Córdoba, donde se mostró la obra de 15 maestros artesanos. La programación del centenario también ha incluido presentaciones y muestras en Argentona, en la provincia de Barcelona, y en la Casa de Córdoba en Madrid.

Estas iniciativas han sido impulsadas por la Asociación de Artesanos Alfareros de La Rambla y el Ayuntamiento de la localidad con el objetivo de reforzar la proyección nacional de una actividad que continúa siendo uno de los principales motores económicos y culturales del municipio.

Cien años de tradición e innovación cerámica

La celebración del centenario también ha estado vinculada a la 96ª edición del Concurso Internacional de Alfarería y Cerámica, una convocatoria que incrementó la cuantía de sus premios con motivo de esta efeméride.

El certamen mantiene vivo el espíritu de la iniciativa promovida hace un siglo por Martín Cabello de los Cobos y combina la defensa de los oficios tradicionales con la incorporación de nuevas técnicas, diseños y lenguajes dentro de la cerámica contemporánea.

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La emisión del décimo permitirá que la imagen de la alfarería de La Rambla circule por miles de administraciones de lotería de toda España. De esta forma, cada billete se convertirá también en un pequeño escaparate de la historia de las familias artesanas que, generación tras generación, han mantenido vivo este oficio.