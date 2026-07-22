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Reorganización sanitaria

El alcalde de Lucena espera que el traslado del servicio de Fisioterapia a la antigua Escuela de Hostelería sea inminente

El nuevo servicio de Fisioterapia se ubicará en la antigua Escuela de Hostelería, liberando espacio en el centro de salud 2 para las Urgencias

Edificio de la antigua Escuela de la Hostelería de Lucena, a donde está previsto que se traslade el servicio de Fisioterapia del centro de salud 1.

Edificio de la antigua Escuela de la Hostelería de Lucena, a donde está previsto que se traslade el servicio de Fisioterapia del centro de salud 1. / CÓRDOBA

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Manuel González

Manuel González

Lucena

Las obras de adaptación de la planta baja de la antigua Escuela de Hostelería de Lucena concluyen estos días. El espacio tiene previsto acoger en las próximas semanas el servicio de Fisioterapia, que actualmente se presta en el centro de salud 2, situado a pocos metros.

La actuación, promovida y financiada por la Junta de Andalucía, forma parte de la primera fase de la reorganización sanitaria prevista en Lucena. El siguiente paso será trasladar el servicio de Urgencias del centro de salud 1 al centro de la avenida de Santa Teresa, donde quedarán libres las actuales dependencias de Fisioterapia.

El alcalde de Lucena, Aurelio Fernández, ha asegurado este miércoles que la actuación "está prácticamente terminada” y, en consecuencia, “el traslado tiene que ser inminente”, aunque sin establecer plazos exactos ya que “estamos en un período de transición”, si bien, matizaba, “las cosas no pueden parar”. Fuentes de la Junta de Andalucía han corroborado las declaraciones del primer edil lucentino.

Redistribución de estancias en el inmueble municipal

A comienzos del último marzo, después de numerosas reuniones y visitas técnicas de personal del Servicio Andaluz de Salud, comenzaron los trabajos de redistribución de las estancias del inmueble municipal de la avenida de Blas Infante. Previamente, en septiembre del año 2025, tras sucesivas objeciones administrativas y prolongados retrasos, el Ayuntamiento cedía a la Junta este edificio mediante un decreto. El proyecto técnico ha comprendido la construcción de nuevos aseos y la habilitación de una rampa de acceso desde el sector izquierdo.

En suma, la administración autonómica invierte 142.000 euros destinados a la propia intervención, configurándose la nueva sala de fisioterapia, dotada de un módulo de tratamiento, cuatro boxes, consulta grupal, sala de espera, vestuario y almacén. Además, otra partida de 35.000 euros sustenta la renovación integral de la maquinaria.

La futura ubicación del servicio de Urgencias en el centro de salud 2

Una vez se produzca el traslado del servicio de Fisioterapia, el siguiente propósito radica en extraer a las Urgencias del sótano del centro de salud 1 donde persisten durante décadas. En los últimos años, grupos políticos y colectivos sociales y sanitarios han denunciado las deficientes e insostenibles condiciones de este espacio. Desde la Junta, solo trasladan que “hay que esperar” para este proyecto, mientras que fuentes municipales sostienen que “esto no va a parar y tiene que seguir para adelante”.

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En reiteradas ocasiones, desde el Ayuntamiento también han puntualizado que la futura ubicación del servicio de Urgencias en el centro de salud 2 adquiere una vocación provisional y su destino definitivo dirige al centro de alta resolución de procesos anunciado por la Junta de Andalucía el pasado mes de marzo. La cronología, relativa a esta infraestructura sanitaria a realizar en el paraje Dehesa de la Villa, señala la realización del proyecto técnico en este mismo año y la licitación de la obra en 2027.

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