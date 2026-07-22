Albendín celebra la 15º Jornada de la Huerta con el objetivo de superar las 6.000 tapas y consolidarse como referente gastronómico

El alcalde pedáneo de Albendín, José Andrés García Malagón, ha presentado este miércoles la programación de la 15ª Jornada de la Huerta de Albendín, en Baena, una cita plenamente consolidada que volverá a convertir a la localidad en un referente de la gastronomía y el turismo de interior durante el próximo fin de semana.

García Malagón ha destacado que alcanzar la decimoquinta edición es el resultado del esfuerzo conjunto de hosteleros, restauradores, agricultores, comerciantes y vecinos, que año tras año trabajan para mostrar "lo mejor de nuestra tierra y de nuestra gastronomía". En este sentido, ha subrayado que Albendín se ha convertido en un destino gastronómico de referencia no solo en la provincia de Córdoba, sino también a nivel andaluz, gracias a una apuesta sostenida por la calidad y los productos de proximidad.

El alcalde ha recordado que la gastronomía forma parte de una estrategia de desarrollo económico iniciada hace años con el objetivo de atraer visitantes, generar empleo y diversificar la economía local. Según ha explicado, muchas familias encuentran durante el verano una oportunidad laboral complementaria a la agricultura gracias al crecimiento de la actividad hostelera y turística.

Productos de la huerta de Albendín expuestos durante la presentación de las jornadas. / J.C. Roldán

Una programación con productos de calidad

La programación gira en torno a dos grandes propuestas. Por un lado, la 15ª Ruta de la Tapa, que comenzará el viernes a las 12.00 horas y reunirá a los seis establecimientos hosteleros de Albendín, que ofrecerán un total de once tapas elaboradas con productos de la huerta, aceite de oliva virgen extra y materias primas de proximidad. El pasado año se sirvieron más de 6.000 tapas durante el fin de semana y la organización confía en superar esa cifra en esta edición.

Los participantes podrán recoger su cartilla en cualquiera de los establecimientos y, una vez completada, votar por la mejor tapa popular y participar en el sorteo de numerosos premios. Además, las 350 primeras personas que sellen al menos una tapa en cada establecimiento recibirán una camiseta exclusiva diseñada para esta edición, ampliando así el número de unidades respecto al pasado año debido al incremento de la demanda.

Como novedad consolidada, volverá a entregarse el premio a la Mejor Tapa Profesional, que será elegido por un jurado especializado tras una cata pública prevista para el domingo en el Parque Municipal.

La segunda gran propuesta será el tradicional Mercadillo Hortelano, origen de estas jornadas, que abrirá tanto el sábado como el domingo desde las 8.30 horas. El mercado contará este año con 17 expositores, récord de participación, en los que podrán adquirirse frutas y hortalizas recién recolectadas, flores cultivadas en la Vega del Guadajoz, productos ecológicos, artesanía y la tradicional sal de interior, uno de los productos más característicos del municipio.

José Andrés García Malagón ha señalado que estas jornadas trascienden el ámbito gastronómico para convertirse en un importante motor turístico y económico. En este sentido, ha destacado el crecimiento experimentado por Albendín en los últimos años gracias a la combinación de gastronomía, naturaleza y turismo de autocaravanas, un segmento que continúa aumentando y que está generando un importante impacto económico en los establecimientos locales.

Concierto inaugural de la Ruta de la Tapa

La programación incluirá también diversas actividades de ocio. El viernes por la noche tendrá lugar el tradicional concierto inaugural de la Ruta de la Tapa, que este año correrá a cargo del grupo cordobés Super Tono, mientras que el jueves arrancará la programación previa con una nueva apertura nocturna de la piscina municipal y la actuación del grupo Musicalia, además de sorteos de las primeras camisetas conmemorativas de esta edición.

Durante su intervención, el alcalde ha agradecido la implicación de hosteleros, agricultores, comerciantes, asociaciones, trabajadores municipales y voluntarios, destacando el esfuerzo colectivo que hace posible la celebración de esta cita.

Finalmente, García Malagón ha avanzado algunos de los proyectos que reforzarán la apuesta municipal por la huerta tradicional, entre ellos la adecuación del solar adquirido este año en la Vega del Guadajoz, donde el próximo Programa de Fomento del Empleo Agrario permitirá abrir una nueva calle, construir un mirador sobre la huerta y sentar las bases del futuro Centro de Interpretación de la Huerta de Albendín, un espacio concebido para conservar, investigar y divulgar uno de los principales patrimonios agrícolas y culturales de la pedanía.

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El alcalde ha concluido invitando a vecinos de Baena, Albendín, la comarca y toda la provincia a disfrutar de un fin de semana en torno a la gastronomía, los productos de la huerta y la hospitalidad que caracteriza a Albendín, convencido de que esta decimoquinta edición volverá a situar al municipio entre los principales referentes gastronómicos de la provincia.