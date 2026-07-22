Abandona a su suerte cinco crías de gato en una caja: la Guardia Civil investiga a una persona en Posadas por maltrato animal

El Seprona de la Guardia Civil ha remitido al juzgado la diligencias instruidas contra una persona investigada en la localidad cordobesa de Posadas por el abandono de cinco crías de gato en una caja. Los hechos podrían ser constitutivos de un delito de maltrato animal por abandono.

La investigación comenzó después de que un voluntario de la asociación protectora de animales de Posadas Anivida Malena denunciara ante la Guardia Civil el hallazgo de una caja que contenía cinco crías de gato de muy corta edad. Los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) tomaron declaración a la persona que encontró a los animales e iniciaron una serie de indagaciones para esclarecer lo ocurrido.

La denominada operación Felis llevó al Seprona a identificar y localizar el vehículo presuntamente utilizado para abandonar a los gatos, así como a su conductor. La persona investigada reconoció ante los agentes que había depositado la caja con los animales en el lugar donde posteriormente fueron encontrados. Según su declaración, su intención era que los cachorros fueran localizados por una persona vinculada a la protectora.

Sin embargo, el investigado no comunicó a nadie que había dejado allí a los animales, por lo que las crías quedaron a su suerte, sin atención y expuestas a posibles riesgos para su vida e integridad. Por todo ello, la Guardia Civil procedió a investigar al presunto responsable por un supuesto delito de maltrato animal por abandono. Las diligencias instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial competente.

Desde Anivida Malena han explicado a Diario CÓRDOBA que para la denuncia contaron con las imágenes grabadas por las cámaras de vigilancia, donde se observan como la persona llega a las puertas de las instalaciones de la protectora, y al encontrarla cerrada da la vuelta. Los gatitos fueron abandonados en una curva de la carretera de acceso. "Si no hubiese pasado nadie por allí, ¿qué hubiese pasado con los animales?", se preguntan desde la protectora.

Crías de gato abandonadas en Posadas por las que la Guardia Civil investiga a una persona por maltrato animal. / CÓRDOBA

El abandono de animales puede constituir un delito

La Guardia Civil recuerda que el abandono de animales puede constituir un delito cuando la conducta pone en peligro su vida o su integridad física.

En caso de no poder hacerse cargo de una mascota, las autoridades recomiendan acudir a los cauces legalmente establecidos y contactar con los servicios municipales, centros de acogida o protectoras de animales. La colaboración ciudadana y la comunicación inmediata de cualquier situación de abandono resultan fundamentales para proteger el bienestar animal y evitar que casos como el ocurrido en Posadas vuelvan a repetirse.