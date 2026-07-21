Rafael Llamas traslada a la Junta de Andalucía las demandas de profesionales y usuarios del Hospital de Montilla

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, trasladó ayer al consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, la necesidad de recuperar la autonomía de gestión del Hospital de Montilla y cumplir el compromiso de crear un área sanitaria independiente junto al Hospital de Puente Genil. El encuentro institucional tuvo lugar durante la visita del consejero al centro hospitalario de La Retamosa con motivo de la inauguración de su ampliación.

Durante la reunión, Rafael Llamas expuso las principales demandas planteadas por los profesionales sanitarios y los usuarios del hospital, que presta servicio a una población de 62.234 habitantes procedentes de Aguilar de la Frontera, Fernán Núñez, Montalbán, Montemayor, La Rambla y Montilla. Las reivindicaciones abordaron la organización sanitaria, las inversiones pendientes y el funcionamiento del transporte sanitario urgente, con el propósito de reforzar la calidad asistencial y devolver al centro una mayor capacidad de decisión.

En ese sentido, la principal petición planteada por el alcalde fue el cumplimiento del compromiso adquirido por la Junta de Andalucía en 2022 con las organizaciones sindicales para crear un área sanitaria independiente del Hospital Infanta Margarita de Cabra que integrara los hospitales de Montilla y Puente Genil.

Pérdida de autonomía

La desaparición de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Alto Guadalquivir y la posterior integración del Hospital de Montilla en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) bajo la dirección del Hospital Infanta Margarita de Cabra han provocado, según explicó el alcalde, un alejamiento de la gestión cotidiana del centro ubicado en el paraje de La Retamosa. Procedimientos como la contratación de profesionales o la adquisición de suministros y material sanitario, que anteriormente se resolvían de manera autónoma, "han pasado a depender de una estructura organizativa más amplia".

Rafael Llamas señaló que "esta pérdida de autonomía constituye una de las principales preocupaciones del personal sanitario". Asimismo, defendió que resulta "imprescindible devolver capacidad de decisión al Hospital de Montilla para agilizar su funcionamiento y responder con mayor eficacia a las necesidades asistenciales de la población".

Modernización de las instalaciones

Además, el alcalde reclamó la ejecución de la segunda fase de modernización del hospital. Llamas manifestó que la actuación inaugurada corresponde "únicamente a una parte del proyecto inicialmente previsto para el Hospital de Montilla" y recordó que todavía permanecen pendientes diferentes intervenciones destinadas a completar la actualización de sus instalaciones.

El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, y el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, en la inauguración de la ampliación del Hospital de Montilla. / JOSÉ ANTONIO AGUILAR

Esa segunda fase contempla la reforma integral de los servicios de Traumatología, Radiología y Endoscopias, así como la adecuación de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). El proyecto también incluye el incremento del número de camas y la construcción de un quinto quirófano, una infraestructura que los profesionales sanitarios consideran necesaria para atender el aumento de la actividad quirúrgica y contribuir a reducir las listas de espera.

Incidencias en las ambulancias

Por otro lado, Rafael Llamas trasladó al consejero las dificultades detectadas en la organización del transporte sanitario urgente dentro del área de influencia del Hospital de Montilla. Según las preocupaciones expresadas por profesionales y usuarios, las ambulancias asignadas a este entorno deben atender con frecuencia avisos en municipios que pertenecen a otros hospitales de referencia.

Esta situación genera periodos prolongados en los que no existe disponibilidad inmediata de recursos de transporte sanitario en el entorno del hospital de La Retamosa. La falta temporal de ambulancias cercanas provoca inquietud entre la ciudadanía y el personal sanitario, que también ha planteado otras necesidades relacionadas con la organización y el funcionamiento del servicio.

La Junta estudia fórmulas de mejora

Durante el encuentro, Antonio Sanz reconoció que el modelo organizativo implantado después de la desaparición de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Alto Guadalquivir presenta "aspectos susceptibles de mejora". Según el Ayuntamiento, el consejero informó al alcalde de que su departamento trabaja en un estudio para analizar la creación de dos áreas sanitarias con una gestión diferenciada.

De igual modo, la Consejería estudia otras fórmulas organizativas que permitan devolver una mayor autonomía de gestión a los hospitales de Montilla y Puente Genil. Antonio Sanz se comprometió a examinar el resto de las cuestiones planteadas durante la reunión y agradeció al alcalde que le trasladara directamente las preocupaciones y reivindicaciones expresadas por profesionales y usuarios.

Finalmente, Rafael Llamas valoró de manera positiva la disposición al diálogo mostrada por el consejero, aunque insistió en la necesidad de que las propuestas se concreten. El alcalde afirmó que "Montilla necesita compromisos concretos y un calendario de actuaciones que permita recuperar la capacidad de gestión del hospital y completar las inversiones pendientes para ofrecer una asistencia sanitaria acorde a las necesidades de nuestros vecinos y vecinas".