De olivar a hotel bajo un castillo: Almodóvar proyecta un hotel de cabañas desmontables

Un olivar tradicional se transformará en un hotel rural singular en medio del campo y a la sombra del castillo de Almodóvar, si sale adelante una propuesta empresarial que ha sido autorizada por el Ayuntamiento y que se encuentra en fase de exposición desde este mismo mes.

No se trata de un establecimiento al uso. Tal como recoge la memoria del proyecto, los promotores han diseñado un hotel a base de cabañas desmontables, aunque también habrá un espacio convencional para dar servicios como la restauración o la recepción. Es lo que se conoce con el neologismo glamping, a su vez mezcla de los anglicismos "glamour" y "camping".

El proyecto se plantea en una parcela de olivar de unos 85.100 metros cuadrados, aunque la intervención quedaría concentrada en aproximadamente 22.667 metros, alrededor del 26% de la finca. La promotora defiende que el establecimiento funcionará como un destino de turismo rural, de naturaleza y recreativo, aprovechando la proximidad del castillo, el embalse de La Breña y el entorno de Sierra Morena. La inversión prevista, de carácter privado, es de 10,6 millones de euros.

Características del hotel y las cabañas

El complejo estará encabezado por un hotel de tres estrellas, con 3.447 metros cuadrados construidos y un máximo de dos plantas. El edificio se adaptará a la pendiente mediante volúmenes escalonados, tendrá una altura inferior a 6,5 metros y empleará tonos tierra, madera técnica, cubiertas ajardinadas y carpinterías de color verde oliva para reducir su impacto visual.

Una cabaña desmontable como las que promueve una empresa en Almodóvar. / CÓRDOBA

A su alrededor se distribuirá un futuro hotel de cabañas compuesto por 45 alojamientos independientes: 27 unidades de unos 22 metros cuadrados y otras 18 de aproximadamente 24. El documento contempla distintas tipologías, como eco-pods prefabricados, cabañas de estructura curva y domos geodésicos de glamping. Serán módulos desmontables instalados sobre plataformas ligeras, sin cimentación convencional, con una única estancia de descanso y baño, pero sin cocina, salón ni espacios propios de una vivienda permanente.

Las cabañas estarán conectadas mediante caminos rurales de pavimento permeable e iluminación baja, adaptados a las curvas de nivel. La ordenación incluye además dos espacios de oficinas y recepción, zonas comunes, restauración, piscina, áreas verdes y 108 plazas de aparcamiento.

La promotora Metropista calcula un plazo de ejecución de 24 meses, dividido entre la implantación de infraestructuras, la construcción del hotel y los servicios comunes y, finalmente, el montaje de las cabañas. No obstante, la iniciativa deberá superar previamente la tramitación urbanística y ambiental correspondiente al estar situada en suelo no urbanizable.