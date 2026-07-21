Monturque rememora su pasado los días 31 de julio y 1 de agosto con las 22ª Jornadas Medievales

El Ayuntamiento de Monturque ha presentado la programación de las 22ª Jornadas Medievales, que se celebrarán los próximos 31 de julio y 1 de agosto en el entorno histórico y patrimonial del municipio, con una amplia propuesta de artesanía, cultura, gastronomía, teatro, música y animación dirigida a públicos de todas las edades.

El alcalde, Antonio Castro, ha destacado que esta cita permitirá volver a transformar el centro histórico de Monturque en un gran mercado medieval, aprovechando un enclave único en el que conviven el Castillo, el Mirador de los Paseíllos, el Cementerio de San Rafael y las Cisternas Romanas. “El centro geográfico de Andalucía vuelve a prepararse para celebrar unas jornadas únicas e inigualables, marcadas por la artesanía, la cultura, nuestros monumentos y un sinfín de actividades”, ha señalado.

Mercado, talleres y espectáculos

Las jornadas comenzarán a las 20.30 horas con la apertura del mercado y un recorrido inaugural protagonizado por un zancudo acompañado de músicos. Desde ese momento estarán en funcionamiento los talleres artesanales de tiro con arco, alfarería y tallado de madera, la zona infantil instalada en el Paseo de lo Alto, el asador medieval y una jaima árabe con tetería.

Programación de las 22ª jornadas medievales de Monturque. / CÓRDOBA

El primer edil ha subrayado que la celebración en pleno verano “constituye uno de los elementos diferenciales de esta propuesta”, al permitir atraer a visitantes que se encuentran recorriendo la provincia y la comarca durante estas fechas. “Hemos preparado una programación pensada para quienes se acerquen a Monturque y quieran conocer de primera mano nuestro patrimonio, nuestra cultura y una forma diferente de disfrutar de las noches de verano”, ha afirmado.

A las 21.30 horas se desarrollará un espectáculo itinerante de humor y pasacalles musical, acompañado de una primera exhibición de cetrería en el recinto del mercado. Posteriormente, a las 22.00 horas, la Plaza de la Constitución acogerá las principales representaciones teatrales, el viernes 31 con la compañía Uno Teatro, que pondrá en escena Entre fábulas y leyendas, mientras que el sábado 1 de agosto será el turno de El soldado fanfarrón, a cargo de MDM Grupo Artístico Teatral, junto a un espectáculo aéreo acrobático.

La programación continuará cada noche con una exhibición de cetrería a las 23.00 horas y un espectáculo de fuego y música a las 23.30 horas en la Plaza de la Constitución. A las 00.30 horas tendrá lugar una última exhibición en el mercado antes del cierre del recinto del Castillo y de las Cisternas Romanas.

Patrimonio y promoción turística

Durante las jornadas permanecerán abiertas al público las puertas del Castillo, el Mirador de los Paseíllos y las Cisternas Romanas, con aforo limitado. Para acceder a estas últimas será necesario retirar la entrada, con un precio de 2 euros, en el Museo Histórico Municipal durante la misma jornada de la visita.

El máximo responsable municipal ha puesto de relieve “la apuesta continuada del Ayuntamiento por el turismo cultural y patrimonial”, destacando que este tipo de actividades “contribuyen a dinamizar la economía local, promocionar los recursos históricos del municipio y consolidar Monturque como destino de referencia” en el centro de Andalucía. “Nuestro patrimonio es el mejor escenario posible y estas jornadas nos permiten mostrarlo de una forma atractiva, viva y abierta a toda la ciudadanía”, ha manifestado.

Antonio Castro ha subrayado que “el éxito de estas jornadas es fruto del trabajo compartido de todo un pueblo, que se vuelca cada año para recibir a los visitantes y ofrecerles una experiencia inolvidable”, agradeciendo especialmente “la implicación del tejido asociativo, hermandades, colectivos, asociaciones y personas voluntarias que colaboran para hacer posible una cita que alcanza ya su vigesimosegunda edición”.

Las Jornadas Medievales están organizadas por el Ayuntamiento de Monturque, con la colaboración de la Diputación de Córdoba y Andalucía Medieval. Los espectáculos teatrales se integran, además, en el Circuito Provincial de Cultura.