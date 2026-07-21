Montilla refuerza la seguridad con un nuevo sistema inteligente de videovigilancia

El Ayuntamiento de Montilla ha presentado el nuevo sistema inteligente de videovigilancia para el control de la movilidad y la seguridad ciudadana, una actuación que permitirá reforzar la capacidad de respuesta de la Policía Local, optimizar la gestión del tráfico y avanzar hacia un modelo de ciudad más seguro, moderno y eficiente. Así lo ha indicado el Consistorio en un comunicado.

El proyecto, financiado íntegramente por el Ayuntamiento con una inversión cercana a los 50.000 euros, ha permitido instalar diez nuevas cámaras inteligentes de videovigilancia y lectura automática de matrículas, distribuidas en seis puntos estratégicos de acceso a Montilla: la avenida de las Camachas, la avenida de Málaga, la avenida de Santa María, la avenida Pío XII, la calle Aguas y la rotonda de Boucau, en su confluencia con la avenida de Andalucía.

Las nuevas cámaras se integran en la plataforma municipal de control del tráfico y complementan el sistema de videovigilancia ya existente en el municipio.

Las "mejores herramientas" para la Policía Local

Durante la presentación, el concejal de Seguridad Ciudadana, Valeriano Rosales, explicó que esta tecnología «no se instala para vigilar a los ciudadanos, sino para dotar a la Policía Local de mejores herramientas para protegerlos». En este sentido, señaló que el sistema permitirá visualizar en tiempo real el estado del tráfico, detectar incidencias con mayor rapidez, facilitar la intervención ante accidentes y mejorar tanto la seguridad vial como la ciudadana.

Un agente de la Policía Local de Montilla observa el equipo de videovigilancia. / CÓRDOBA

El concejal destacó, además, que las diez cámaras, ya operativas, reforzarán las labores preventivas y facilitarán las investigaciones policiales gracias a la lectura automática de matrículas. «Lo que buscamos principalmente es prevenir cualquier acto delictivo y anticiparnos para que los dispositivos policiales puedan actuar de una manera más eficiente», afirmó.

Por su parte, la primera teniente de alcalde, Lidia Bujalance, subrayó que esta actuación responde al compromiso del equipo de gobierno con la modernización de los servicios públicos municipales. «Uno de los objetivos de este mandato es incorporar herramientas tecnológicas que mejoren la gestión diaria del Ayuntamiento, y la seguridad constituye uno de los pilares fundamentales para garantizar el bienestar de la ciudadanía», señaló.

Un paso adelante en la modernización

El jefe de la Policía Local, Francisco Gallego, afirmó que el nuevo sistema de videovigilancia supone «un paso adelante» en la modernización de los recursos del cuerpo. Asimismo, explicó que las cámaras permitirán conocer en tiempo real el estado de la circulación, detectar incidencias con mayor rapidez y mejorar la respuesta ante accidentes.

Durante la presentación también se puso en valor el trabajo conjunto desarrollado por la Alcaldía, el Área de Seguridad, la Policía Local y los distintos servicios municipales para hacer posible la implantación de este sistema.