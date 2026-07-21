Una llamada que salva del calor y de la soledad: Cruz Roja acompaña este verano a 3.300 mayores en Córdoba

La nueva subida de temperaturas prevista para estos días ha llevado al voluntariado de Cruz Roja a intensificar las llamadas telefónicas a personas mayores en toda la provincia, para conocer su estado de salud y ofrecerles una serie de consejos básicos para prevenir los efectos del calor.

Dichas llamadas –para las que se da prioridad a personas que viven solas- se realizan a través del servicio de Proximidad Local, que la institución humanitaria tiene en funcionamiento tanto en Córdoba como en las asambleas de Baena, Hinojosa del Duque, Lucena, Peñarroya-Pueblonuevo, Priego de Córdoba, Pozoblanco, Palma del Río, Puente Genil, Rute y Villanueva de Córdoba.

El centro de contacto encargado de coordinar todo este programa cuenta con agendas personales de los usuarios y usuarias, esto es, una base de datos en la que se almacena información sobre quienes requieren una especial atención por su situación de riesgo, enfermedad o vulnerabilidad.

De este modo, la iniciativa persigue no solo proporcionar información sobre cómo afrontar las altas temperaturas evitando riesgos para la salud, sino también detectar posibles casos de malestar de personas por el calor y activar, en el caso de que sea necesario, a los servicios de emergencia.

Todo ello se enmarca dentro de la campaña lanzada por Cruz Roja en toda España bajo el lema Caliente caliente, frío frío, que combina prevención frente al calor y acompañamiento social, dos elementos clave durante el periodo estival.

Y es que mientras muchas familias disfrutan de las vacaciones, miles de personas mayores afrontan el verano en soledad. Por eso, para que ninguna de ellas se sienta desatendida durante los meses de más calor, la institución humanitaria pone cada año en marcha una red de seguimiento y acompañamiento que pretende llegar este verano a unas 3.300 personas mayores de toda la provincia de Córdoba.

“Una llamada puede ser mucho más que una llamada: puede convertirse en una alerta temprana ante un problema de salud o en un importante apoyo emocional para una persona que vive sola. Nuestro objetivo es que las personas mayores sepan que hay alguien pendiente de ellas durante los momentos de mayor riesgo”, explica Rocío Fernández, técnica de Salud de Cruz Roja en Córdoba.

Consejos de bajo coste

Conocedores de que la prevención y protección frente a temperaturas elevadas son un factor clave, la organización recuerda que se debe beber agua y líquidos con frecuencia, aunque no se sienta sed, y evitar bebidas con cafeína, alcohol o muy azucaradas que pueden favorecer la deshidratación. Es fundamental prestar atención a los grupos de riesgo que pueden verse más afectadas por las olas de calor. También se recomienda permanecer el mayor tiempo posible en lugares frescos, a la sombra o climatizados, y refrescarse siempre que sea necesario. Se aconseja reducir la actividad física y evitar realizar deportes al aire libre durante las horas centrales del día, usar ropa ligera, holgada y que permita la transpiración, y cubrir nuestras cabezas con sombreros y gorras, sobre todo para menores. Para esta protección, también recuerdan el uso de gafas de sol adecuadas y el uso continuado de protección solar en zonas expuestas de la piel.

En cuanto a los medicamentos, es importante recordar que deben mantenerse en un lugar fresco, ya que el calor puede alterar su composición y efectos, y se recomienda consumir comidas ligeras como ensaladas, frutas, verduras y zumos que ayuden a reponer las sales minerales perdidas por el sudor.

Cruz Roja también recuerda que es vital, ante síntomas que se prolonguen más de una hora y que puedan estar relacionados con las altas temperaturas, consultar a un profesional sanitario.

En el hogar, es fundamental ventilar la casa cuando la temperatura exterior es más fresca que la interior, por ejemplo, por las noches. Y mantener las ventanas cerradas, con cortinas y persianas, en los momentos más calurosos del día para evitar que incida el sol directo en el interior.

Cruz Roja recomienda reducir las comidas copiosas y de largo periodo de cocinado, y sustituirlas por recetas frías: como ensaladas, el consumo de frutas, verduras y sopas frías como el tradicional gazpacho, que ayudan a reponer sales minerales perdidas por el sudor.

Aunque muchos consejos son de sentido común, Cruz Roja explica que siempre hay que recordarlos, como evitar realizar actividades extenuantes durante las horas centrales del día.