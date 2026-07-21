Jesús Morales vuelve al PP y será el candidato a la Alcaldía de Villa del Río en las elecciones municipales de 2027

El Partido Popular de Córdoba ha anunciado este martes el regreso de Jesús Morales a sus filas. El actual alcalde de Villa del Río será el candidato del PP en las elecciones municipales de 2027, según ha comunicado el presidente provincial del partido, Adolfo Molina, durante la reunión de la Junta Directiva Provincial celebrada en la localidad.

Molina ha destacado que con esta incorporación "cerramos una herida abierta hace más de 20 años y damos la bienvenida a unos compañeros que siempre compartieron nuestros mismos valores", en referencia al regreso de Morales al Partido Popular tras abandonar la formación en 2003.

Más de 30 años de trayectoria política

Jesús Morales inició su carrera política en el Partido Popular. Fue concejal y portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Villa del Río durante los mandatos 1995-1997 y 1999-2003, al tiempo que desarrolló su labor profesional como asesor jurídico del Grupo Popular en la Diputación de Córdoba entre 1996 y 2002. Posteriormente ejerció como asesor jurídico del Grupo Mixto del Ayuntamiento de Córdoba entre 2002 y 2003.

Ese mismo año, tras abandonar el PP por discrepancias internas, fundó Unide (Unión Independiente Democrática), una formación de ámbito local con la que ha desarrollado su trayectoria política durante las dos últimas décadas.

Como portavoz y principal referente de Unide, Morales formó parte de los distintos gobiernos municipales ocupando responsabilidades como segundo teniente de alcalde entre 2003 y 2011, con delegaciones como Cultura, Hacienda, Desarrollo Económico, Medio Ambiente, Infraestructuras y Seguridad.

Durante el mandato 2011-2015 fue primer teniente de alcalde, además de portavoz de Unide, asumiendo también competencias en Urbanismo, junto a Cultura, Hacienda, Desarrollo Económico y Seguridad.

En las elecciones municipales de 2015 y 2019 encabezó la candidatura de Unide como aspirante a la Alcaldía, ejerciendo en ambos mandatos como concejal y portavoz de su grupo en la oposición. Tras las elecciones de 2023, Jesús Morales accedió a la Alcaldía de Villa del Río, cargo que ocupa en la actualidad.

Fuera de la política institucional, Morales ejerce como gestor administrativo desde 2017, según se detalla en el currículum adjunto en la web del Ayuntamiento.

Junta Directiva Provincial del PP celebrada este martes. / CÓRDOBA

Objetivos del PP para 2027

Durante la Junta Directiva Provincial, Adolfo Molina situó este anuncio dentro de la estrategia del Partido Popular para el próximo ciclo electoral, cuyos objetivos pasan por contribuir a que Alberto Núñez Feijóo alcance la Presidencia del Gobierno, revalidar el gobierno de la Diputación de Córdoba y aumentar el número de alcaldías populares en las elecciones municipales del 23 de mayo de 2027.

Asimismo, defendió la denominada vía andaluza impulsada por Juanma Moreno como modelo de gestión para España y afirmó que, frente al Gobierno de Pedro Sánchez, el Partido Popular representa "una alternativa seria, moderada y preparada para afrontar la reconstrucción de España".