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La Feria de Santiago de Lucena aúna convivencia, flamenco y tradición

El último fin de semana del mes de julio deja en Lucena la primera feria veraniega, una celebración anclada a uno de los barrios de mayor tradición, solera y arraigo

La concejala de Fiestas, Araceli Rodríguez, y el presidente de la Asociación de Vecinos de Santiago, Francis Díaz.

La concejala de Fiestas, Araceli Rodríguez, y el presidente de la Asociación de Vecinos de Santiago, Francis Díaz. / M. GONZÁLEZ

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Manuel González

Manuel González

Lucena

Entre el 23 y el 25 de julio, la Feria de Santiago de Lucena se despliega con magia, circo, actividades infantiles y música, en torno al llanete homónimo. Lo hace con una programación diseñada por la Asociación de Vecinos del Barrio de Santiago, con la colaboración de la delegación de Fiestas del Ayuntamiento y un presupuesto de 14.800 euros.

El encendido del alumbrado y el acto inaugural y de convivencia marcarán la jornada del jueves 23, que culminará con el espectáculo de magia La ilusión de lo imposible, del ilusionista cordobés Fran Luque y la actuación circense de Ungravity Circus, basada en circo contemporáneo con acrobacias aéreas y equilibrios.

La vigésima segunda edición del Festival Flamenco Curro Lucena se impondrá la noche del viernes 24. En él intervendrán Antonio García El Califa, Antonio Nieto, Carmen Carmona, Raúl Alcántara El Troya y Felipe Fernández, al cante, así como el grupo de María La Mónica, acompañados por los guitarristas Ángel Mata, Antonio Migueles y Juani Marín. Rafael Ramírez Ponferrada ejercerá de presentador.

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Por último, el sábado comenzará con la fiesta del agua y la espuma, mientras que por la noche saldrá la procesión de Santiago Apóstol desde su templo. La visita de La Peregrina repartirá regalos a los más pequeños y contará con un concierto del grupo Sound Garage.

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