Tradiciones
La Feria de Santiago de Lucena aúna convivencia, flamenco y tradición
El último fin de semana del mes de julio deja en Lucena la primera feria veraniega, una celebración anclada a uno de los barrios de mayor tradición, solera y arraigo
Entre el 23 y el 25 de julio, la Feria de Santiago de Lucena se despliega con magia, circo, actividades infantiles y música, en torno al llanete homónimo. Lo hace con una programación diseñada por la Asociación de Vecinos del Barrio de Santiago, con la colaboración de la delegación de Fiestas del Ayuntamiento y un presupuesto de 14.800 euros.
El encendido del alumbrado y el acto inaugural y de convivencia marcarán la jornada del jueves 23, que culminará con el espectáculo de magia La ilusión de lo imposible, del ilusionista cordobés Fran Luque y la actuación circense de Ungravity Circus, basada en circo contemporáneo con acrobacias aéreas y equilibrios.
La vigésima segunda edición del Festival Flamenco Curro Lucena se impondrá la noche del viernes 24. En él intervendrán Antonio García El Califa, Antonio Nieto, Carmen Carmona, Raúl Alcántara El Troya y Felipe Fernández, al cante, así como el grupo de María La Mónica, acompañados por los guitarristas Ángel Mata, Antonio Migueles y Juani Marín. Rafael Ramírez Ponferrada ejercerá de presentador.
Por último, el sábado comenzará con la fiesta del agua y la espuma, mientras que por la noche saldrá la procesión de Santiago Apóstol desde su templo. La visita de La Peregrina repartirá regalos a los más pequeños y contará con un concierto del grupo Sound Garage.
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