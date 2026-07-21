Emproacsa adjudica la redacción del proyecto de la nueva red de abastecimiento para Los Arenales en Puente Genil

Emproacsa ha adjudicado la redacción del proyecto de la nueva red de abastecimiento de agua para la aldea de Los Arenales, un encargo que llevará a cabo la empresa provincial en el marco del convenio para la prestación del ciclo integral del agua. La adjudicación asciende a 26.206,18 euros, y la empresa contará con un plazo de ejecución de cuatro meses para completar el trabajo técnico.

El proyecto contempla la creación de una conducción de impulsión de 4.400 metros que conectará Los Arenales con la red general de Puente Genil, así como la instalación de una estación de bombeo, un depósito de 80 metros cúbicos y una nueva red de distribución interna que dará servicio tanto a las viviendas actuales como a las futuras ampliaciones previstas. El diseño incluirá también el abastecimiento del colegio de la pedanía y de la Villa Romana de Fuente Álamo.

Cabe recordar que el anteproyecto presentado cuenta con un presupuesto total estimado de 760.472,96 euros, desglosado en el Presupuesto Base de Licitación con una partida de 709.842,28 euros (IVA incluido), a lo que se suman las expropiaciones y posibles daños a los cultivos aledaños para lo que se ha previsto una partida de 50.630,68 euros, con lo que su cubre la adquisición de terrenos por los que se ha trazado la nueva red.

Un plan presentado a los vecinos

La redacción del proyecto se basará en el anteproyecto presentado el pasado mes de abril a los vecinos, incorporando medidas específicas de protección del entorno. En este sentido, se han previsto controles arqueológicos en las zonas próximas al Yacimiento de la Villa Romana de Fuente Álamo, garantizando la compatibilidad de la obra con los valores patrimoniales del enclave.

El alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, ha agradecido a la Diputación de Córdoba “el esfuerzo por ofrecer con la mayor celeridad posible una alternativa al abastecimiento de Los Arenales, que resuelve un problema histórico de abastecimiento de agua a esta aldea”.