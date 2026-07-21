La Diputación de Córdoba invierte 175.925 euros en la mejora de luminarias y el acceso a Calonge Bajo

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha visitado este martes el núcleo diseminado de Calonge, perteneciente a Palma del Río para observar las actuaciones del Plan de Aldeas 2024-2027 en este lugar. Las actuaciones han consistido en la mejora de luminarias, la rehabilitación de ramales de agua potable y la mejora del acceso a Calonge Bajo, con una inversión de 175.925,61 euros.

Fuentes ha explicado que gracias al Plan de Aldeas, los diseminados “pueden ofrecer a sus vecinos y vecinas unos servicios e infraestructuras de calidad” destacando “la igualdad de oportunidades” para que “ningún niño y ninguna niña de Calonge pueda, en su día, tener la duda de irse de Calonge”. Entre las actuaciones ya concluídas se encuentra la inversión de 120.000 euros para sustituir 106 puntos de luz por luminarias de tecnología LED de 60, 47 y 31 watios de potencia. “Se ha procedido a la sustitución de luminarias en las rondas Norte, Este, Oeste y Sur, así como en las calles Mayor, Segunda, Escuelas, la plaza de San Miguel y en el parque Calonge”, ha concretado el presidente.

Además de la modernización, esta actuación supone “una reducción importante de la potencia eléctrica y, por tanto, una disminución proporcional y notable del gasto” como ha comentado Fuentes. Concretamente supondrá un ahorro para el ayuntamiento palmeño “de más del 56%” según indicaba la alcaldesa de Palma de del Río. En Calonge han quedado algunas luminarias por cambiar a las que el presidente de la Diputación se ha comprometido en hacerlo en cuanto sea posible.

Acceso a Calonge Bajo

Otra de las actuaciones con cargo al Plan de Aldeas ha sido la realizada en el acceso a Calonge Bajo. “Unas obras que han contado con un presupuesto de 45.925,61 euros y que mejorará la seguridad vial de los usuarios del denominado Camino de Calonge Bajo, una importante vía de acceso a las explotaciones agrarias de la zona”, ha detallado Fuentes. Un camino que “tiene su origen en el núcleo urbano de la aldea y finaliza en el Cortijo Calonge Bajo, contando con una longitud de 1.270 metros. Esta vía tiene dos tramos, uno de ellos de carácter urbano y que es coincidente en su trazada con la ronda norte y otro de carácter rural que da continuidad al anterior y que finaliza en el citado cortijo”.

La actuación financiada por la institución provincial se centra en el segundo de los tramos, donde transcurren muchos vehículos pesados para las explotaciones agrarias y tras los episodios de lluvias del último invierno el arroyo Madre Fuentes que transcurre por la zona se desbordó y cortó este acceso. Gracias a la inversión de Diputación se ha podido volver a la normalidad.

Actuaciones pendientes

También está previsto en este Plan de Aldeas 2024-2027 la rehabilitación de ramales de agua potable en Calonge con un presupuesto de 26.638,15 euros.

Por su parte, la alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, ha insistido en que “son muchos los proyectos que se han destacado gracias al apoyo de la Diputación, proyectos muy importantes y muy solicitados por Calonge” y donde los vecinos “están muy contentos porque la iluminación es mucho más moderna” y supone también un ahorro para las arcas municipales.

Esteo ha destacado que Calonge es “un pueblo que está muy vivo, que ven las ventajas que han supuesto todas estas luminarias”. La alcaldesa también se refirió a la carretera de Calonge, “un proyecto histórico que pronto se verá ejecutado, muy demandado por los vecinos y que va a dar la seguridad que tantas veces han demandado los vecinos”. Gracias a la institución provincial se podrá dar solución a una vía que lleva reclamándose más de 15 años y para la que el ayuntamiento de Palma del Río ha trabajado, primero asumiendo su titularidad para después conveniar su ejecución con la Diputación de Córdoba.

El presidente de la asociación de vecinos La Madre Fuentes de Calonge, Modesto Rodríguez, ha agradecido la actuación realizada en el núcleo poblacional expresando que “están también para los pequeños” porque “si solo están para los grandes, los pequeños desaparecen”. Rodríguez resaltó que con el cambio de las luminarias sus propios vecinos dicen que la vida ha cambiado y que “los colores son más vivos” por lo que ahora sus vecinos “también son más guapos”, concluyó.