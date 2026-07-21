Córdoba sigue creciendo en exportaciones y eleva el superávit comercial un 80% hasta mayo

La balanza comercial de la provincia de Córdoba sigue mejorando y aumentado el diferencial positivo entre lo que se compra y se vende al exterior. En el mes de mayo, según los últimos datos disponibles del Ministerio de Economía que acaban de darse a conocer, las empresas cordobesas exportaron por valor de unos 330 millones de euros, pero sólo compraron por un importe de 185 millones.

Esa diferencia de unos 145 millones supone que Córdoba vende casi un 80% más en los mercados internacionales de lo que compra en el mismo sitio. No obstante, ha empeorado ligeramente con respecto al año pasado, cuando en el mismo periodo el saldo rozó los 150 millones de euros.

Todas las provincias andaluzas, así como la comunidad autónoma, tienen saldo negativo en el mes de mayo, con la excepción de Córdoba y Almería. Esta última está muy por encima del territorio cordobés, ya que vendió por valor de 568 millones y compró por importe de 327 millones, con un saldo a su favor de 240 millones.

Aunque la balanza comercial ofrezca un dato positivo, el peso de la economía cordobesa en las exportaciones del país sigue siendo relativamente pequeño, ya que sólo supone un 1%. Hay provincias andaluzas que duplican ese porcentaje, como Cádiz, Huelva o Sevilla.

Montaje de un transformador en la fábrica de Hitachi en Córdoba, en una imagen de archivo. / AJGONZALEZ

Por lo general, las exportaciones cordobesas suelen basarse en la maquinaria industrial y los productos agroalimentarios, si bien el informe al detalle del Ministerio de Economía no se conoce aún.

Acumulado hasta el mes de mayo

En el acumulado del año hasta mayo, Córdoba ha exportado más de 1.600 millones de euros y ha comprado mercancías que han costado 923 millones. El diferencial es superior a los 680 millones de euros frente a los 370 del año pasado en el mismo periodo, de modo que el balance comercial ha mejorado más de un 80% en tan solo 12 meses.

Ello se debe al ritmo de crecimiento de las exportaciones al tiempo que se reducen las importaciones. Las ventas en los primeros cinco meses de 2026 crecieron un 9,4%; es un dato inferior al registrado hasta abril, pero aun así está por delante de cualquier otra provincia andaluza excepto Almería, que ha subido un 12,8%.

Por contra, las compras en el extranjero han caído casi un 16%, un descenso que ninguna otra provincia andaluza registra. De hecho, en su conjunto Andalucía ha comprado un 5% más de mercancías hasta mayo en comparación con los números del año pasado.